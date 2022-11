MS: finał drugiej edycji konkursu "Postaw na mediację"

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Nie zawsze rozwiązanie konfliktu musi wiązać się z wejściem na drogę sądową. W wielu przypadkach najprostsze metody okazują się być tymi najlepszymi, czego przykładem może być mediacja. Daje ona stronom możliwość polubownego rozwiązania sporu - powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas dzisiejszego (18 listopada 2022 r.) finału II edycji konkursu "Postaw na mediację".

Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega potrzebę zwiększenia świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zwłaszcza mediacji. Konkurs "Postaw na mediację" ma na celu popularyzację tej problematyki wśród uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Młodzież dostaje doskonałą okazję, by zagłębić się w tematykę mediacji, a także wykazać się kreatywnością i umiejętnością pracy w zespole.

Osią konkursu jest współzawodnictwo kilkuosobowych drużyn tworzonych przez uczniów ze szkół z całej Polski. Do II etapu (finału) konkursu dostaje się co najmniej 8 najlepszych drużyn. Między nimi rozstrzyga się rywalizacja o pierwsze miejsce w jednej z dwóch kategorii. Drużyny, które wykazały się największą wiedzą, komunikatywnością, a nawet umiejętnościami gry aktorskiej, otrzymują nagrody.

"Dzięki tego typu inicjatywom, jesteśmy wstanie poszerzać wiedzę, a jednocześnie uświadamiać młode pokolenia. Mediacja otwiera nowe możliwości. Można zastosować ją na wielu płaszczyznach, m.in. w konflikcie rówieśniczym czy szkolnym. To właśnie wy tworzycie świadome i odpowiedzialne społeczeństwo. To wy wchodzie w role nauczycieli kolejnych pokoleń" - zwracał się do finalistów konkursu wiceminister Marcin Romanowski.

"Postaw na mediację" jest jedną z wielu inicjatyw Ministerstwa Sprawiedliwości zwiększających świadomość prawną dzieci i młodzieży. Inne konkursy organizowane przez resort to m.in. Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, Liga Sprawiedliwości, czy konkurs legislacyjny "Stwórz ustawę, zmieniaj prawo".

