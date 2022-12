MS: Konkluzje ws. walki z bezkarnością rosyjskich przestępstw (komunikat)

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości przekazuje:

Warszawa, 9 grudnia 2022 r.

Konkluzje ws. walki z bezkarnością rosyjskich przestępstw

Na wniosek Polski, Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęła dziś konkluzje w sprawie walki z bezkarnością przestępstw popełnionych w wyniku napaści Rosji na Ukrainę.

Decyzja Rady oraz podejmowane przez Komisję Europejską i Radę wspólne działania są wynikiem rozpoczętej przez Polskę dyskusji na forum Unii Europejskiej o ściganiu rosyjskich zbrodni wojennych.

- Polska od samego początku agresji rosyjskiej sygnalizowała na forum unijnym potrzebę podejmowania zdecydowanych działań w zakresie walki z bezkarnością rosyjskich zbrodniarzy - powiedział w trakcie debaty wiceminister Sebastian Kaleta, reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości na posiedzeniu Rady w Brukseli. - W maju tego roku zainicjowaliśmy debatę, dotyczącą potrzeby przyjęcia przez naszą Radę konkluzji, dlatego tym bardziej cieszymy się, że dzisiaj możemy je ostatecznie zatwierdzić - zadeklarował wiceminister.

Konkluzje bezpośrednio nawiązują do powołania z inicjatywy Polski międzynarodowego zespołu śledczego (JIT) z Ukrainą i Litwą. Jego celem jest wymiana informacji i dowodów, a także wspieranie postępowań karnych dotyczących zbrodni popełnionych na Ukrainie. Do zespołu dołączyła również Prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz estońskie, łotewskie, słowackie i rumuńskie organy ścigania.

- Polska wyraża nadzieję, że dyskusja dotycząca kwestii powołania Trybunału ad hoc z mandatem do ścigania zbrodni agresji, podnoszona również przez Polskę podczas prac nad projektem, będzie kontynuowana na forum Rady - powiedział Sebastian Kaleta.

W maju br. Polska zaproponowała, by Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęła konkluzje, które zachęcą inne państwa członkowskie do przystąpienia do zespołu śledczego. Wskazała również na potrzebę ścisłej współpracy organów krajowych w celu efektywnego gromadzenia dowodów zbrodni.Ostateczna wersja konkluzji opracowana przez Prezydencję Czeską zawiera elementy zaproponowane przez Polskę. Podkreśla również rolę Unii Europejskiej i jej instytucji w ściganiu sprawców przestępstw popełnianych na Ukrainie. Konkluzje zostały także uzupełnione informacją o wytycznych MTK dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz roli EUAM Ukraine.

Polska na forum Rady UE zaproponowała podkreślenie w konkluzjach potrzeby dyskusji nad powołaniem Trybunału ad hoc z mandatem do ścigania zbrodni agresji Rosji na Ukrainie. MTK nie posiada jurysdykcji w zakresie ścigania zbrodni na Ukrainie. Realną możliwością ścigania sprawców dysponują jedynie sądy krajowe lub specjalnie w tym celu utworzony trybunał karny.

Polska od pierwszego dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę podejmuje zdecydowane działania zmierzające do pociągnięcia zbrodniarzy do odpowiedzialności.

