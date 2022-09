MS: Minister sprawiedliwości zwróci się do premiera o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (komunikat)

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:

Minister Sprawiedliwości zwróci się do premiera o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej

- Zwrócę się do premiera Mateusza Morawieckiego na najbliższej Radzie Ministrów, by Polska wystąpiła z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, która zajmie się zmianą polityki energetycznej UE - zapowiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszej (5 września br.) konferencji prasowej w Toruniu.

- Trzeba wyciągnąć wnioski z sytuacji, w której znalazła się cała Europa, a przede wszystkim Polska - argumentował Zbigniew Ziobro. Ocenił, że forsowana przez lata unijna polityka energetyczna UE była tak naprawdę wspólną polityką Rosji i Niemiec. Wzrost cen energii powoduje dramatyczne konsekwencje, które odczuwamy wszyscy, a szczególnie przedsiębiorcy, którzy tworzą miejsca pracy. - Około 40 proc. ceny produkcji prądu, czyli tego, co płacą Polacy, to tzw. Europejski Podatek Energetyczny w postaci uprawnień do emisji CO2 - zaznaczył minister Zbigniew Ziobro.

Natomiast poseł Mariusz Kałużny zwrócił uwagę, że spór w Unii Europejskiej toczy się o to, czy Polska będzie suwerennym państwem narodowym. - Mam nadzieję, że ochronimy polskie bezpieczeństwo energetyczne - mówił polityk.

Sytuacja na rynku energetycznym Unii Europejskiej jest bardzo poważna. To wynik eskalowania konfliktu i szantażu ze strony prezydenta Rosji Władimira Putina, ale i szalonej polityki samej UE. To zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dlatego postulujemy, by zaangażować wszystkie możliwe siły, by ten kryzys, który jest na horyzoncie, można było od Polski odsunąć.

Rozwój wydarzeń na świecie udowodnił, że koncepcja całkowitego odrzucenia węgla, finansowanie Nordstream 1 i Nordstream 2, próby uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu prowadzą do bardzo poważnego kryzysu na rynku energetycznym. To nie tylko groźba dalszego radykalnego wzrostu cen energii, ale i ryzyko braku źródeł energii w UE. Stąd płynące już z Niemiec wezwania do powrotu do kopalni węgla brunatnego. Podobnie dzieje się w Austrii i Holandii.

