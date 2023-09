MS: minister Zbigniew Ziobro gościem zawodów strzeleckich służb mundurowych na Podkarpaciu (komunikat)

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Na strzelnicy Zakładu Karnego w Łupkowie (woj. podkarpackie) Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro otworzył dziś (21 września br.) tegoroczną edycję zawodów strzeleckich "Łupkowskie Strzelby". Wydarzenie od lat cieszy się ogromnym powodzeniem wśród formacji mundurowych.

Podczas konferencji prasowej, poprzedzającej zawody, minister Zbigniew Ziobro, podkreślił ofiarność żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy strzegą Polski. Z poświęceniem chronią naszą wschodnią granicę przed atakiem hybrydowym Łukaszenki i Putina. Dbają też o bezpieczeństwo wewnątrz kraju.

"To dzięki wojsku, policji, Straży Granicznej, czy Służbie Więziennej, Polska jest bezpiecznym krajem. Niestety, dziś szargany jest honor i prestiż munduru. Pani Agnieszka Holland przygotowała film, który w sposób kłamliwy pokazuje żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ci młodzi ludzie służą Polsce i Polakom. Tymczasem przez panią Holland przedstawiani są jako bandyci i sadyści. My, jako obywatele, jesteśmy im winni solidarność i wdzięczność" - mówił minister.

W obronie granic

Minister Zbigniew Ziobro poruszył też kwestię finansowego wsparcia polskich służb mundurowych, w tym Służby Więziennej. Formację objęły dwa programy modernizacyjne. Obejmują budowę nowych zakładów karnych, rozbudowę już istniejących, poprawę bezpieczeństwa i warunków służby. Funkcjonariusze SW uczestniczą w profesjonalnych szkoleniach prowadzonych przez Wojska Obrony Terytorialnej. W tym roku wzięło w nich udział 7,5 tys. funkcjonariuszy.

"Chodzi o to, by także Służba Więzienna była przygotowana do obrony kraju" - wyjaśnił minister.

Inwestycje na Podkarpaciu

"To dzięki staraniom ministra Zbigniewa Ziobro Służba Więzienna otrzymała pieniądze na programy modernizacyjne. Pierwszy z nich opiewał na 1,5 miliarda zł, a drugi to ponad 2 miliardy zł. Skierowaliśmy te środki tam, gdzie były największe potrzeby, w tym właśnie na Podkarpacie" - zaznaczył Dyrektor Generalny SW, gen. Jacek Kitliński.

Jak poinformował Dyrektor Okręgowy SW w Rzeszowie, płk. Krzysztof Kulczycki, na infrastrukturę więziennictwa na Podkarpaciu przeznaczono od 2016 roku ponad 400 mln zł. "Budujemy i modernizujemy obiekty m.in. w Jaśle, Sanoku, Dębicy czy Chmielowie. Inwestycje poprawią warunki służby funkcjonariuszy, ale też zapewnią nowe miejsca pracy i przyczynią się do rozwoju regionu" - zaznaczył.

Trening czyni mistrza

Tegoroczne zawody strzeleckie Służb Mundurowych Euroregionu "Karpaty" - "Łupkowskie Strzelby" to już 17. edycja tej imprezy. Minister Zbigniew Ziobro życzył uczestnikom jak najlepszych wyników i sam wziął udział w strzelaniu. Z powodzeniem trenuje strzelectwo od 25 lat. Jak zaznacza, sportowe strzelanie wymaga systematycznego, intensywnego treningu. Dobrych rezultatów nie da się osiągnąć, trenując raz na jakiś czas.

Dlatego Służba Więzienna przykłada wielką wagę do szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy. Przed 2015 rokiem na jednego funkcjonariusza przypadało średnio 5 sztuk amunicji do ćwiczeń strzeleckich, a dziś nawet sto razy więcej. Specjalne grupy interwencyjne mogą w ramach szkoleń i podnoszenia kwalifikacji korzystać z amunicji bez limitu. Tylko trening czyni mistrza.

