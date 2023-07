MS: Minister Zbigniew Ziobro spotkał się z Solidarnością Górniczą w Katowicach (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Minister Zbigniew Ziobro spotkał się z Solidarnością Górniczą w Katowicach

- Polski nie stać na wprowadzanie założeń pakietu energetyczno-klimatycznego narzucanego przez Unię Europejską. To oznaczałoby drastyczny wzrost cen energii, a także wzrost inflacji i kosztów życia naszych obywateli. Dlatego musimy bronić tego, co gwarantuje Polakom najtańszy prąd. Polskiego węgla, który jest też rękojmią naszej energetycznej suwerenności - powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszego (14 lipca br.) spotkania z przedstawicielami Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność w Katowicach.

Wizyta w Katowicach była kolejnym już spotkaniem Zbigniewa Ziobro z przedstawicielami branży górniczej. Przybyli na nie delegaci ze wszystkich polskich kopalń. Wcześniej minister spotkał się m.in. z górnikami kopalni w Bełchatowie, Jastrzębiu-Zdroju oraz Turowie.

- Nasze stanowisko jest spójne. Aby przemysł górniczy był konkurencyjny i Polacy nie przepłacali za energię, musimy stać na straży naszych, polskich interesów. Z przedstawicielami górniczej Solidarności ustaliliśmy szczegóły dalszej współpracy, najważniejsze cele i będziemy je konsekwentnie realizować - podkreślił Zbigniew Ziobro.

Brukselscy urzędnicy przedkładają doraźne polityczne korzyści ponad energetyczne bezpieczeństwo państw członkowskich UE. Dlatego Polski rząd musi nieugięcie bronić polskiego górnictwa jako strategicznej gałęzi naszego przemysłu.

- Energetyczne bezpieczeństwo kraju to jedna z najważniejszych kwestii. Zrobimy wszystko, by nie było tak, że w okresie jesienno-zimowym staniemy przed wizją przerw w dostawach prądu. A do tego właśnie zmierzają unijne regulacje. Nie zgadzamy się na to. Musimy dbać o interes państwa, polskich obywateli oraz rodzimego górnictwa i energetyki - mówił w Katowicach Zbigniew Ziobro.

W spotkaniu uczestniczyli także Minister - członek Rady Ministrów Michał Wójcik oraz wicemarszałek województwa śląskiego Beata Białowąs. - Śląsk to region koncentracji kluczowych gałęzi przemysłu. Dlatego dzisiejsze spotkanie z przedstawicielami wszystkich kopalń i wypracowanie wspólnej strategii rozwoju polskiego górnictwa jest tak ważne - zaznaczył minister Michał Wójcik.

Polska ma ogromne zasoby węgla kamiennego i brunatnego. Węgiel, w który zaopatrują się elektrownie, elektrociepłownie, ale również odbiorcy indywidualni, powinien być polski, a nie importowany. Potrzebę niezależności energetycznej dobitnie pokazał kryzys wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę. Inwestycje w nasze górnictwo wzmocnią pozycję Polski na arenie międzynarodowej i przełożą się na niskie ceny prądu dla Polaków. Niestety, polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej nacechowana jest ideologią. Polsce narzuca się odejście od węgla, co dobitnie zagraża naszemu bezpieczeństwu. Transformacja energetyczna, choć konieczna, nie może odbywać się kosztem obywateli.

Istotna jest również ochrona społeczności górniczej, oddanej interesom narodowym i stanowiącej godny naśladowania wzór pracowitości.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.