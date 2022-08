MS: Ministerstwo Sprawiedliwości oddaje hołd bohaterom Powstania Warszawskiego (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

W 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, złożył wieniec przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela "Montera" rozkazu rozpoczęcia zrywu.

Wiceminister Sebastian Kaleta złoży też wieczorem kwiaty na kurhanie, gdzie stoi Pomnik Polegli Niepokonani i gdzie złożono prochy ponad 50. tys. mieszkańców stolicy oraz powstańczego wojska. Wokół pomnika ułożono bruk z wolskich ulic, na którym była rozlewana krew mieszkańców Warszawy.

Powstanie Warszawskie było największym zrywem niepodległościowym w okupowanej przez Niemców Europie. Do walki przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Powstanie w czasie apogeum walk objęło część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy, a także Puszczę Kampinoską i Legionowo.

Chociaż powstanie było planowane na kilka dni, krwawe walki trwały ponad dwa miesiące - do 2 października. Powstańcom pomagała również ludność cywilna, która dostarczała im żywność, organizowała zaplecze dla żołnierzy AK, opiekowała się rannymi i wznosiła kolejne barykady.

Według Instytutu Pamięci Narodowej, w wyniku powstania zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. Pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, jednak pod względem politycznym miało znaczenie ogromne. Rozpoczynając je, Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości.

W prawie każdej dzielnicy Warszawy są ślady bohaterskiej walki Polaków sprzed 78 lat lub okrutnych zbrodni popełnionych przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. Wiele stało się symbolami zrywu, inne - mimo przejmującej wymowy - są stosunkowo mało znane.

