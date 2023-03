MS: Ministerstwo Sprawiedliwości uczciło pamięć Żołnierzy Wyklętych

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wraz z wiceministrami Katarzyną Frydrych, Sebastianem Kaletą i Marcinem Warchołem, złożyli dziś (1 marca br.) wieńce pod tablicą upamiętniającą ofiary komunistycznej bezpieki oraz przy pomniku Jana Rodowicza "Anody" na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Jakie przesłanie niesie dzisiaj ofiara i poświęcenie tych, którzy cierpieli w kazamatach budynku znajdującego się za moimi plecami i w innych miejscach kaźni? Tamci bohaterowie zostawili świadectwo tym, którzy mieli przyjść po nich. Zostawili nam zadanie budowania wspólnoty, kultywowania pamięci o przodkach oraz poświęcenia dla dobra wspólnego, dla Polski. Musimy pielęgnować miłość do Ojczyzny, bo tylko w ten sposób oddamy hołd bohaterom - mówił podczas późniejszej ceremonii przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości wiceminister Sebastian Kaleta.

Uroczystość upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych odbyła się przy honorowej asyście funkcjonariuszy Służby Więziennej i żołnierzy garnizonu Warszawa. Wzięli w niej udział przedstawiciele rządu, kilkunastu fundacji i organizacji społecznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej, a także rodziny ofiar komunistycznych prześladowań.

Zachowanie pamięci o bohaterach

Wcześniej wiceminister Sebastian Kaleta uczestniczył w uroczystościach w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

1 marca każdego roku obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Właśnie tego dnia w 1951 r. w więzieniu na Rakowieckiej komuniści zamordowali przywódcę IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", ppłk Łukasza Cieplińskiego "Pługa" oraz jego najbliższych współpracowników. Miejsce ich pochówku do dziś pozostaje nieznane.

Placówka, na której terenie komuniści torturowali i mordowali polskich patriotów, stała się siedzibą Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, służąc zachowaniu pamięci o bohaterach antykomunistycznego podziemia. Dla uczczenia ich pamięci Minister Kaleta złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą ppłk. Łukasza Cieplińskiego i jego podkomendnych.

Odważyli się przeciwstawić

W komunistycznej Polsce wpajano, że nasza Ojczyzna została wyzwolona przez bohaterską armię czerwoną, a II wojna światowa w Europie zakończyła się w maju 1945 r. wraz z kapitulacją nazistowskich Niemiec. Na tym kłamstwie ufundowany został PRL. Przez dziesięciolecia komuniści nakazywali milczenie o Żołnierzach Wyklętych. Nie wolno było mówić o polskich patriotach, którzy nie pogodzili się z czerwonym terrorem i kontynuowali walkę o wolną Ojczyznę. Byli skazywani nie tylko na śmierć, ale też na zapomnienie, bo odważyli się przeciwstawić sowieckim okupantom oraz ich kolaborantom.

Komuniści byli przekonani, że udało im się skutecznie wymazać Żołnierzy Wyklętych z pamięci Polaków. Wydawało im się, że już zawsze historia będzie "o nich głucho milczeć", jak napisze Zbigniew Herbert. Na szczęście stało się inaczej. Zawdzięczamy to wszystkim tym, którzy mieli odwagę mówić o dramatycznych doświadczeniach - swoich własnych lub rodziców i dziadków. To również zasługa tych historyków, którzy przez lata cierpliwie dochodzili prawdy. Dowodem na to, że zwyciężyli - że prawda zwyciężyła - jest dzisiejsze święto. Dowodzi tego także zaangażowanie tak dużej grupy Polaków w upamiętnienie Niezłomnych, którzy poświęcili życie w walce o wolną Polskę.

Wieczorem budynek Ministerstwa Sprawiedliwości zostanie podświetlony na biało-czerwono, aby w ten sposób oddać hołd bohaterom w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

