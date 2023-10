MS: Nowa siedziba Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Nowa siedziba Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim

- Nie ulega wątpliwości, że odpowiednio ukształtowana baza sądów powszechnych to kluczowa sprawa dla wymiaru sprawiedliwości. To również bardzo ważne, aby obywatele mieli zagwarantowany dostęp do sądu, który będzie szybko i sprawnie działał w ich sprawach - powiedziała wiceminister Katarzyna Frydrych w trakcie uroczystej inauguracji nowej siedziby Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

- Przeniesienie do wyremontowanego i zaadoptowanego budynku V Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej nie tylko poprawi warunki pracy referendarzy, kuratorów, urzędników i innych pracowników sądu rejonowego, ale również pozwoli obywatelom załatwiać swoje sprawy w odpowiednich warunkach - zaznaczyła wiceminister Katarzyna Frydrych.

Nowa siedziba Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim to historyczny gmach o powierzchni ponad 1000 m2. Powstał na przełomie XIX i XX wieku na potrzeby Urzędu Celnego. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. W październiku 2020 roku nieruchomość została przekazana w trwały zarząd Sądowi Okręgowemu w Kaliszu z przeznaczeniem dla Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Przeprowadzono gruntowny remont i restaurację zabytkowego budynku oraz dostosowano go do potrzeb sądu. Obecnie dobiegają końca prace przy zagospodarowania terenu posesji, na której położony jest budynek. Całkowity koszt inwestycji to ponad 9 mln zł.

Wiceminister Katarzyna Frydrych podziękowała Ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro za decyzję o przekazaniu budynku na siedzibę Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Skierowała też wyrazy wdzięczności i uznania dla wiceministra Michała Wosia, który czuwał nad wcieleniem w życie tej decyzji, oraz dla wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji.

