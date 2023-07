MS: Nowoczesny Krajowy Rejestr Karny – rząd przyjął projekt Ministerstwa Sprawiedliwości (komunikat)

- Ministerstwo Sprawiedliwości przekazuje:

Przyjęty dziś (18 lipca br.) przez Radę Ministrów, a przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym sprawi, że powstanie nowy system teleinformatyczny KRK. Innowacyjne rozwiązania usprawnią działanie rejestru i skrócą czas oczekiwania na znajdujące się w nim informacje. Nowe przepisy pozwolą na pobieranie wszystkich zaświadczeń przez Internet.

Wejście w życie ustawy o KRK zautomatyzuje gromadzenie danych i przyspieszy realizację procedur karnych, administracyjnych czy przetargowych, do których realizacji niezbędna jest informacja z KRK.

Nowy system teleinformatyczny KRK zostanie zintegrowany z rejestrem PESEL. Pozwoli to na weryfikowanie danych już na wstępnym etapie, przekazywania dokumentów do KRK. Dzięki temu zostaną wyeliminowane postępowania wyjaśniające, których celem jest ustalenie prawidłowych danych.

Uproszczone zostanie postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń z KRK. Będzie to możliwe dzięki zmniejszeniu zakresu danych osobowych koniecznych do złożenia zapytania. Trzeba będzie podawać jedynie dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację osoby oraz informacje o obywatelstwie tej osoby. Każdy zainteresowany będzie miał również dostęp do informacji o podmiotach zbiorowych.

Każde zaświadczenie z KRK będzie wydawane w wersji elektronicznej z pieczęcią elektroniczną. Wydruk dokumentu będzie równoważny dokumentowi elektronicznemu, a autentyczność dokumentu będzie można łatwo zweryfikować. Będzie również można składać zapytania przez Internet. Przyspieszy to obsługę, wyeliminuje obieg dokumentów w formie papierowej i zmniejszy koszty funkcjonowania KRK.

Dokumenty sporządzane przez pracowników sądów, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, prokuratorów oraz nadsyłane przez państwa członkowskie UE będą automatycznie zasilać bazę KRK.

Dane o osobach pozbawionych wolności przekazywane będą do rejestru bezpośrednio przez system teleinformatyczny Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności wykorzystywany w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej (system CZSW).

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych w zakresie ECRIS-TCN. To scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców.

