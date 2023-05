MS: Ponad 209 mln zł na sprzęt dla strażaków ochotników

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Dziś (4 maja br.) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. To święto tych, którzy każdego dnia niosą ofiarnie pomoc w niebezpiecznych zdarzeniach. Obok strażaków zawodowych odpowiedzialną służbę pełnią ochotnicy. By mogli skutecznie chronić zdrowie i życie ludzi, Fundusz Sprawiedliwości wyposażył Ochotnicze Straże Pożarne w specjalistyczny sprzęt za ponad 209 mln zł.

Pożary, powodzie, nawałnice, wypadki - wszędzie tam często jako pierwsi pojawiają się z pomocą strażacy z OSP. To oni rozpoczynają akcje ratunkowe w przypadku połowy z 30 tys. wypadków samochodowych zdarzających się co roku w naszym kraju.

Ochotnicza Straż Pożarna z Topoli w gminie Skalbmierz (woj. świętokrzyskie) liczy sobie już ponad sto lat i bierze udział w akcjach na terenie całego powiatu kazimierskiego. Dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości, strażacy ochotnicy z Topoli mają na wyposażeniu nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy, który zastąpił ich wysłużony 30-letni pojazd. Nowy wóz wyjeżdża do wypadków, pożarów, może też służyć do usuwania skutków powodzi czy wiatrołomu. "Nie ma lepszych inwestycji niż takie, które dotyczą bezpieczeństwa" - mówił burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Marek Juszczyk.

Tak jak w Topoli z nowego sprzętu mogą cieszyć się strażacy z OSP w całym kraju. Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości osiągnęło w ciągu ostatnich lat gigantyczną skalę: ponad 209 mln zł! Do Ochotniczych Straży Pożarnych trafiło m.in. ponad 180 wozów strażackich, a także specjalistyczne quady, tysiące zestawów ratownictwa medycznego, defibrylatory, pilarki, nożyce do cięcia karoserii, noże do pasów bezpieczeństwa, kamery termowizyjne, radiotelefony, ubrania ochronne, hełmy i buty strażackie.

Udzielanie tak wielkiego wsparcia dla służb ratujących życie i zdrowie pokrzywdzonych jest możliwe dzięki rozszerzeniu formuły działania Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie z przygotowanym programem o wsparcie mogą się ubiegać - w ramach ogłaszanych w kolejnych województwach naborach wniosków - gminy i miasta na prawach powiatów z całego kraju. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafia do poszczególnych jednostek OSP.

Strażacy ochotnicy niosą pomoc z ogromnym oddaniem, a często z narażeniem własnego życia. Ratują ofiary wypadków - zdarzeń, które w świetle prawa są przestępstwem. Dlatego pomoc finansowa dla strażaków doskonale wpisuje się w cele Funduszu Sprawiedliwości.

