MS: Powołania na stanowisko kuratora okręgowego (komunikat)

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wręczył dziś (5 października br.) powołania na stanowisko kuratora okręgowego w sądach okręgowych. Wydarzenie miało miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Nominacje odebrali kuratorzy z Sądów Okręgowych w Gliwicach, Częstochowie, Elblągu i Olsztynie. Tym samym zakończyła się druga tura powołań (pozostałych 43 kuratorów nominowanych było na początku sierpnia br.).

- Zawód kuratora to jeden z filarów wymiaru sprawiedliwości. Państwa zaangażowanie, doświadczenie i wiedza sprawiły, że odbieracie dziś nominacje. To na waszych barkach spoczywa odpowiedzialność za najwyższy poziom profesjonalizmu kuratorskiej służby sądowej. Tu ważna jest dbałość o dobro podopiecznych, ale też skuteczność i wyniki. Bardzo się cieszę, że podjęliście się tego zadania - zwrócił się do zebranych wiceminister Michał Woś.

W myśl nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, po raz pierwszy wyboru 47 kuratorów okręgowych dokonał Minister Sprawiedliwości, a nie jak do tej pory prezesi sądów okręgowych. Reforma kurateli sądowej, przygotowana w resorcie sprawiedliwości pod nadzorem wiceministra Michała Wosia, weszła w życie 5 kwietnia br. Znowelizowane przepisy m.in. wzmacniają ochronę prawną kuratorów, zwiększają prestiż oraz poprawiają skuteczność ich pracy.

Zgodnie z ustawą, kurator okręgowy powoływany jest na 4-letnią kadencję spośród kuratorów zawodowych posiadających co najmniej 7-letni staż pracy. Obejmujący tę funkcję odpowiadają przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie służby kuratorskiej na swoim terenie.

