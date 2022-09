MS powraca do reformy przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Zwiększeniu skuteczności w zwalczaniu poważnej przestępczości gospodarczej służyć ma, w ocenie resortu sprawiedliwości, planowana zmiana ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. To kolejne podejście do reformy tych regulacji. Wcześniej prace przerwał koniec kadencji Sejmu.

Projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w piątek został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji; trafił do opiniowania i konsultacji.

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z 2002 r. dotyczy ścigania "osób prawnych", czyli na przykład nieuczciwych firm. Wobec takiego podmiotu sąd może orzec m.in. karę pieniężną. Według zapisów zaproponowanej nowelizacji, ma to być od 10 tys. do 30 mln zł. Obecnie ustawa określa te kary w przedziale od tysiąca zł do 5 mln zł.

MS już wielokrotnie zaznaczało, że obecne rozwiązania prawne odnoszące się do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nie spełniają swej roli. "Liczba spraw prowadzonych wobec podmiotów zbiorowych jest niewielka. Przeprowadzone analizy wskazują również na nieznaczną wysokość kar nakładanych w trybie ustawy, co wskazuje na to, że jest ona używana głównie wobec małych podmiotów zbiorowych" - zaznaczono w uzasadnieniu aktualnego projektu.

Jak wynika z ostatnich danych resortu, w zeszłym roku sądy rozpoznały prawomocnie 19 wniosków prokuratur o stwierdzenie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, z czego uwzględnionych zostało dziewięć. Wymierzone zaś w 2021 r. przez sądy kary pieniężne były niewielkie - w sześciu sprawach po tysiąc zł, w dwóch po siedem tys. zł, zaś w jednej 50 tys. zł.

Do rzadkiego stosowania obecnych przepisów tej ustawy przyczynia się - zdaniem MS - "charakter wtórny odpowiedzialności podmiotu zbiorowego". Aktualnie bowiem podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności, jeżeli wcześniej zostanie potwierdzony wyrokiem fakt popełnienia czynu zabronionego przez osobę fizyczną.

Dlatego jednym z głównych założeń nowelizacji jest propozycja likwidacji warunku odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w postaci uprzedniego prawomocnego skazania osoby fizycznej. Jak zaznaczono, także organizacje międzynarodowe krytykowały polską ustawę wskazując, że lukę prawną stanowi "sytuacja, w której niektóre osoby prawne unikają odpowiedzialności przez to jedynie, iż sprawca będący osobą fizyczną umrze, nie zostanie wykryty lub ujęty i w konsekwencji nie jest możliwe jego osądzenie".

Po zmianie - jak zaznaczono - "podmiot zbiorowy poniesie odpowiedzialność, jeżeli popełnienie czynu zabronionego wynika z działania albo zaniechania organu tego podmiotu". "Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego może mieć miejsce w przypadku wykazania w toku postępowania, że czyn zabroniony został popełniony - co stanowi warunek minimum tej odpowiedzialności. Nie jest przy tym wymagane ustalenie konkretnej osoby fizycznej, jako sprawcy przestępstwa" - wskazano.

Ponadto projekt nowelizacji "zakłada zawężenie zakresu podmiotowego ustawy, poprzez wyeliminowanie z niego m.in. małych i średnich przedsiębiorstw". "Z istoty rzeczy ten rodzaj odpowiedzialności nakierowany winien być na działania podmiotów dużych, w tym dużych przedsiębiorstw" - podkreślono.

Inne z planowanych zmian mają umożliwić pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w przypadku dokonania połączenia, podziału lub przekształcenia. "Dotychczas obowiązujące regulacje nie zawierały w tym zakresie wystarczających uregulowań, co (de facto i de iure) mogło ułatwiać uniknięcie odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy" - argumentują autorzy projektu.

Jednocześnie "projektowane przepisy przewidują możliwość zaniechania przez prokuratora prowadzenia dalszych czynności procesowych i wystąpienie do sądu z wnioskiem o udzielenie podmiotowi zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności".

Jak zaznaczono na stronach RCL uwagi w ramach konsultacji publicznych mogą być zgłaszane przez najbliższe trzy tygodnie. Planowana nowelizacja miałaby wejść w życie po upływie trzech miesięcy od jej ogłoszenia.

Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, autorstwa resortu sprawiedliwości i zawierający częściowo zbliżone rozwiązania trafił już do Sejmu poprzedniej kadencji w styczniu 2019 r.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił wówczas, że jest to odpowiedź na "rozmaite drobne oszustwa popełniane przez różne firmy na dużą skale, które (...) wciskają kit Polakom i sprzedając towar, który nic nie jest wart, za niemałe pieniądze, fałszywie przedstawiając jego jakość, jego walory". "Ta ustawa będzie uderzała w interes takich firm. Będzie uderzała w ich zysk, będzie sprawiała, że to się nie będzie opłacać, bo będziemy egzekwować odpowiedzialności nie tylko od konkretnych osób, ale od tych firm, które na tym zyskały" - wskazywał.

Wówczas jednak Sejm nie zdążył zająć się projektem przed zakończeniem swojej kadencji.