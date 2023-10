MS: Siedziba sądu w zabytkowym budynku w Raciborzu (komunikat)

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Siedziba sądu w zabytkowym budynku w Raciborzu

- To największa inwestycja związana z odbudową zabytków Raciborza. Przywracamy świetność miastu i pomnikom jego historii. Ten budynek będzie służył instytucjom państwa oraz jego obywatelom. Tak, aby dostęp do wymiaru sprawiedliwości był jak najsprawniejszy - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podczas dzisiejszej (4 października br.) uroczystości podpisania umowy na wykupienie budynku przy ul. Zborowej w Raciborzu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach.

W ramach inwestycji obiekty dawnego zespołu hurtowni i składu win zostaną gruntownie przebudowane. Będą one dostosowane do potrzeb apelacji katowickiej. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 38 milionów złotych. W wyremontowanym budynku będą się mieścić siedziba Centrum Cyfryzacji Obsługi Druku oraz call center apelacji katowickiej. Co więcej, w obiekcie znajdą się archiwa zakładowe oraz pomieszczenia służące do przechowywania dowodów rzeczowych.

Obiekt będzie w pełni wyposażony i dostosowany do najwyższych standardów. Jednocześnie zachowa swój historyczny charakter. Zabytkowa winiarnia jest bowiem jednym z symboli Raciborza. Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzegło wielki potencjał i znaczenie budynku dla mieszkańców miasta, wyrażając zgodę na jego zakup przez Sąd Apelacyjny w Katowicach.

- Obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom właściwej obsługi. Jestem przekonany, że wkrótce będziemy mogli cieszyć się pięknym i nowoczesnym budynkiem - podkreślił wiceminister Michał Woś. To kolejna wielomilionowa inwestycja resortu w województwie śląskim. 2 października br. odbyło się uroczyste otwarcie Sądu Rejonowego w Czeladzi. W 2023 r. zainaugurowano również budowę Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, którego powierzchnia wyniesie ponad 9 tys. metrów kwadratowych. Zakupiono także dodatkowy budynek dla Sądu Rejonowego w Pszczynie. Z kolei w Sosnowcu wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego. Ponadto, dzięki staraniom Ministerstwa Sprawiedliwości Urząd Miasta Chorzowa przekazał na potrzeby miejscowego Sądu Rejonowego gmach dawnego ratusza.

Inwestycje resortu w sądownictwo na terenie całej Polski stanowią wyraz troski o to, aby Polacy mieli łatwy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Strategia ta jest konsekwentnie wdrażana od objęcia funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobro.

