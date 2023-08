MS: Skarga na łamanie zasad rzetelności dziennikarskiej przez TVN (komunikat)

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

- Telewizja TVN jest zaangażowana w propagandę, a nie w pokazywanie faktów i prawdy. Łamie zasadę bezstronnego relacjonowania wydarzeń o charakterze przestępczym. Zdecydowałem się skierować w tej sprawie skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - oświadczył na dzisiejszym (3 sierpnia br.) briefingu prasowym Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Rzetelne i bezstronne przedstawianie rzeczywistości to podstawowe zadanie dziennikarzy i mediów. Niestety, tym zobowiązaniom - wynikającym m.in. z prawa prasowego - nie sprostały telewizje TVN i TVN24. Jak ocenił Minister Sprawiedliwości, sposób relacjonowania przez stację TVN orzeczeń sądów, które dotyczyły zdarzeń dyktowanych względami ideologicznymi, wskazuje, że stacja łamie zasady bezstronnego relacjonowania wydarzeń.

TVN zareagował falą krytyki na decyzję Prokuratora Generalnego o zawieszeniu odbywania drakońskiej kary 3 lat więzienia przez Marikę. Młodą dziewczynę, która z pobudek światopoglądowych usiłowała wyrwać torebkę z symbolem LGBT. Stacja całkowicie pominęła natomiast informację o skandalicznym umorzeniu przez sąd sprawy napaści i pobicia działacza organizacji pro-life. Stało się tak, choć przedstawiciel TVN był na konferencji prasowej, na której podano informację na ten temat.

Przyzwalanie i przemilczanie takich faktów jest w rzeczywistości promowaniem agresywnych zachowań. - Obowiązkiem telewizji jest przedstawiać informacje tak, by nie tworzyło to wrażenia, że telewizja usprawiedliwia działania bezprawne i przestępcze - podkreślił Zbigniew Ziobro. Stacja TVN nie po raz pierwszy pokazuje, że jest zaangażowana ideologicznie i propagandowo. Nie pokazuje informacji, faktów i prawdy. Stąd skarga do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która jest konstytucyjnym organem czuwającym nad rzetelnością działania mediów. - Nie może być tak, aby przestępcy dostawali sygnał, że jeżeli dopuszczą się pobicia właściwych osób, to jedna z wiodących telewizji będzie sprawę przemilczać. Grupa TVN przekazała komunikat, który może być interpretowany przez innych sprawców, że jeżeli pobiją obrońców życia, to mogą być pewni, że nie dostąpią z ich strony przykrości medialnych - mówił minister Zbigniew Ziobro.

Dodał, że pomijanie przez stację TVN bandyckiej napaści na przedstawiciela organizacji obrońców życia jest zdumiewające. Tym bardziej, że akt miał miejsce w biały dzień w pobliżu siedziby stacji TVN na warszawskim Wilanowie.

