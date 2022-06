MS: Specjalne posiedzenie rządu poświęcone energetyce węglowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości (komunikat)

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:

- Na dzisiejszym posiedzeniu rządu ponowiłem wniosek o pilną debatę na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski, energetyki węglowej oraz powołania pełnomocnika ds. inwestycji węglowych. Premier Mateusz Morawiecki zgodził się, by w przyszłym tygodniu specjalne spotkanie rządu poświęcić debacie na ten temat - poinformował Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej.

Sytuacja na rynku energetycznym Unii Europejskiej jest bardzo poważna. To wynik eskalowania konfliktu i szantażu ze strony prezydenta Rosji Władimira Putina, ale i szalonej polityki samej UE. To zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dlatego postulujemy, by zaangażować wszystkie możliwe siły, by ten kryzys, który jest na horyzoncie, można było od Polski odsunąć - podkreślił minister Zbigniew Ziobro.

- Rozwój wydarzeń na świecie udowodnił, że koncepcja całkowitego odrzucenia węgla, finansowanie Nordstream 1 i Nordstream 2, próby uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu prowadzą do bardzo poważnego kryzysu na rynku energetycznym. To nie tylko groźba dalszego radykalnego wzrostu cen energii, ale i ryzyko braku źródeł energii w UE - powiedział minister sprawiedliwości. - Stąd płynące już z Niemiec wezwania do powrotu do kopalni węgla brunatnego. Podobnie dzieje się w Austrii i Holandii.

Tezy przedstawione przez ministra sprawiedliwości potwierdził biorący udział w konferencji minister - członek Rady Ministrów Michał Wójcik.

- Propozycje powrotu do węgla, jakie płyną dziś z Niemiec i to ze strony polityków partii Zielonych, to w istocie policzek dla Komisji Europejskiej, dla Fransa Timmermansa i przewodniczącej Ursuli von der Leyen - powiedział biorący udział w konferencji Minister Członek Rady Ministrów Michał Wójcik.

Jak podkreślił, ponieważ to Frans Timmermans jeszcze niedawno głosił, że w Zielonym Ładzie nie ma miejsca dla węgla, powinien podać się do dymisji. To ten polityk jest bowiem współodpowiedzialny za tak trudną sytuację, w jakiej znaleźli się obywatele państw UE tuż przed sezonem grzewczym.

