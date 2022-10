MS: spotkanie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem wiceministra Sebastiana Kalety (komunikat)

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Współpraca w ściganiu sprawców zbrodni na Ukrainie oraz szkolenie kadry sądowniczej - to główne tematy posiedzenia Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W spotkaniu w Luksemburgu uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Ministrowie rozmawiali również o wyższych karach za przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu oraz odpowiedzialności za działanie sztucznej inteligencji.

Polska na forum Rady Ministrów Sprawiedliwości zwróciła uwagę na konieczność jak najszybszego przyjęcia Konkluzji Rady UE w sprawie zwalczania bezkarności wobec sprawców zbrodni na Ukrainie. Z inicjatywy Polski zgłoszono do konkluzji dwie poprawki. Pierwsza dotyczy podjęcia dyskusji na temat powołania międzynarodowego Trybunału ad hoc z mandatem do ścigania zbrodni agresji. Natomiast druga wzywa państwa członkowskie UE do wdrożenia środków ograniczających i szybkiego reagowania, kiedy dochodzi do naruszania sankcji.

"Tylko wspólna i stanowcza reakcja wszystkich państw członkowskich w zakresie ścigania sprawców zbrodni popełnianych na Ukrainie i wdrażania unijnych środków ograniczających, pozwoli na powstrzymanie rosyjskiej agresji" - podkreślił wiceminister Sebastian Kaleta.

Już 14 państw członkowskich UE prowadzi dochodzenia w sprawie przestępstw popełnionych w związku z wojną na Ukrainie. Do polskich prokuratur wpłynęło 17 europejskich nakazów dochodzeniowych z Prokuratury Europejskiej. Polscy prokuratorzy i policjanci pracujący w powołanym w marcu br. zespole śledczym polsko-ukraińsko-litewskim (JIT) pomagają w wykorzystaniu na terenie Ukrainy technik kryminalistyki. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przekazuje m.in. materiały do badań DNA, by pomóc w identyfikacji ofiar zbrodni.

W maju Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze dołączyło do zespołu JIT w sprawie zbrodni popełnionych na Ukrainie. Zespół współpracuje również z Eurojust (Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych).

Szkolenia kadry sądowniczej w zakresie współpracy sądów krajowych i unijnych pozwolą uczestnikom usystematyzować wiedzę o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednak, jak podkreślił wiceminister Sebastian Kaleta organizacja szkoleń nie powinna stanowić pretekstu do podjęcia próby oceny funkcjonowania organizacji sądownictwa oraz negowania kierunku reformy sądownictwa w Polsce.

Organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich. Szkolenia organizowane dla kadry sądowniczej powinny uwzględniać rozwiązania krajowe. Istotne jest, by podczas szkoleń wykładowcy wywodzili się z różnorodnych środowisk i prezentowali obiektywne poglądy.

"Należy dokładnie wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy opisanej w artykule +Libération+. Ujawnione informacje i podejrzenia nie spotkały się dotąd z żadną reakcją organów unijnych, co niepokoi równie mocno, jak sama treść ustaleń dziennikarskiego śledztwa" - zaapelował wiceminister Sebastian Kaleta.

W grudniu 2021 r. dziennik "Libération" poinformował o nieuczciwych praktykach, których mieli dopuścić się sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz urzędnicy Komisji Europejskiej. Gazeta pisała o możliwości wystąpienia konfliktu interesów i handlu wpływami w TSUE i tuszowaniu tych działań przez KE. Wyniki dziennikarskiego śledztwa wskazują, że sędziowie TSUE mogli łamać zasady sędziowskiej niezależności i niezawisłości, a KE miała wywierać naciski na Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, aby zrezygnował z wnikliwego badania defraudacji w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.

