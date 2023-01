MS: Spotkanie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem wiceministra Sebastiana Kalety (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Współpraca w dokumentowaniu rosyjskich zbrodni popełnionych na Ukrainie, wpływ rosyjskiej agresji na bezpieczeństwo Europy oraz zwalczanie przestępstw transgranicznych - to główne tematy spotkania Rady Ministrów Sprawiedliwości w Sztokholmie, w którym wziął udział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Ministrowie rozmawiali m.in. o gromadzeniu, przechowywaniu i ocenie dowodów przestępstw popełnionych w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Mówiono też o postępach prowadzonego śledztwa. Wiceminister Sebastian Kaleta podkreślił, że współpraca krajów biorących udział w tym postępowaniu zapewnia wsparcie dla ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości. Jest również istotna w śledztwie prowadzonym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

Skuteczne działania polskiej prokuratury

Dzięki szybkiej decyzji Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro już w marcu 2022 roku doszło do utworzenia wspólnego zespołu śledczego w sprawie napaści Rosji na Ukrainę. W jego prace zaangażowały się początkowo Ukraina, Polska i Litwa. W kolejnych miesiącach do zespołu dołączyły Łotwa, Estonia, Słowacja, Rumunia, a także Międzynarodowy Trybunał Karny.

Polska od początku jest liderem starań, by pociągnąć do odpowiedzialności karnej winnych zbrodni na Ukrainie. W pracach międzynarodowego zespołu nasz kraj reprezentują prokuratorzy z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Policji. Prace zespołu koordynuje Prokurator Krajowy Dariusz Barski.

Przesłuchano już ponad 1400 świadków. Prokuratura zebrała dowody wielu zbrodni Rosjan, w tym mordowania ludności cywilnej i przymusowego wysiedlania. Na przełomie czerwca i lipca 2022 r. polscy prokuratorzy wykonywali także na Ukrainie czynności procesowe w ramach śledztwa prowadzonego przez ukraińską prokuraturę. Współpraca śledczych z Polski oraz innych państw członkowskich UE z Ukrainą i MTK umożliwia koordynację gromadzenia dowodów zbrodni wojennych popełnianych przez Rosjan na Ukrainie. Celem jest pociągnięcie winnych do odpowiedzialności karnej.

Zwalczanie przestępstw transgranicznych

Podczas spotkania w Sztokholmie dyskutowano też o skutecznej współpracy w ramach zwalczania transgranicznej przestępczości.

Jak zaznaczył wiceminister Sebastian Kaleta, w walce z przestępczością zorganizowaną Polska dostrzega potrzebę rozpoczęcia prac legislacyjnych nad aktem prawa UE regulującym przekazywania postępowań karnych. Ministrowie sprawiedliwości rozmawiali m.in. o utworzeniu wspólnego dla państw Unii instrumentu prawnego umożliwiającego takie przekazywanie.

Przyczyniłoby się do poprawy szybkości i skuteczności postępowania karnego, w tym pozyskiwania materiału dowodowego oraz skutecznego oskarżenia. Instrument ten powinien obejmować nie tylko przestępczość o charakterze zorganizowanym, ale również pozostałe sprawy karne o charakterze transgranicznym.

Polska wskazuje także, że rola Eurojust (Agencji UE ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych) powinna mieć charakter wyłącznie wspierający. Współpraca sądowa w sprawach karnych opiera się bowiem na bezpośredniej współpracy organów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich.

