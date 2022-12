MS: w ostatnich latach resort sprawiedliwości dokonał rewolucyjnych zmian w różnych obszarach życia

W ostatnich latach resort sprawiedliwości dokonał rewolucyjnych zmian w różnych obszarach życia - podkreślali w piątek wiceministrowie sprawiedliwości. W resorcie przez 7 lat powstało 75 obowiązujących obecnie ustaw - podało Ministerstwo Sprawiedliwości.

"W związku z tym, że w przestrzeni medialnej pojawia się wiele nieprawdziwych informacji dotyczących działalności codziennego funkcjonowania resortu sprawiedliwości zdecydowaliśmy się zrobić konferencję prasową przedstawiając najważniejsze ustawy, które zostały przyjęte przez polski parlament na postawie projektów, które powstały w resorcie sprawiedliwości" - powiedział były wiceszef MS, minister w KPRM Michał Wójcik.

Według niego, resort sprawiedliwości dokonał rewolucyjnych zmian w różnych obszarach. Wójcik wymienił m.in. wprowadzenie przepisów zakazujących odbierania dzieci rodzicom wyłącznie z powodu biedy oraz przepis zakazujący "tak zwanych nielegalnych adopcji". "W Polsce była szara strefa, która polegała na tym, że można było wręcz na portalach internetowych kupić sobie dziecko; to Zbigniew Ziobro zablokował ten proces, ponieważ nakazał przygotować ustawę zakazującą nielegalnej adopcji" - powiedział Wójcik.

Kolejną kwestią, którą poruszył była ściągalność alimentów. "To tutaj, w resorcie sprawiedliwości, powstał przepis, który doprowadził do tego, że nawet do 280 procent nastąpił wzrost ściągalności alimentów do Funduszu Alimentacyjnego" - powiedział Wójcik.

Dodał ponadto, że "to właśnie dzięki Zbigniewowi Ziobrze powstał ogólnodostępny, ogólnopolski rejestr pedofilów". Mówił też o zwiększeniu ochrony ofiar przemocy. "Dzisiaj osoba, która zagraża zdrowiu bądź życiu domowników musi niezwłocznie opuścić mieszkanie" - zaznaczył.

Wiceszef MS Marcin Warchoł podkreślał dokonania resortu dotyczące walki z przestępcami VAT-owskimi. "Dzięki przepisom, które stworzyliśmy pod kierunkiem pana ministra Zbigniewa Ziobro skuteczność ściągania pieniędzy, które wcześniej wypływały jest gigantycznie większa. W momencie wprowadzenia tych przepisów o przeszło 30 miliardów złotych więcej wpłynęło do kasy Skarbu Państwa" - powiedział.

Warchoł mówił też o walce z dopalaczami, z mafią lekową oraz o ochronie przed lichwą. "Dziś lichwiarze mają się czego bać" - stwierdził.

Wiceszef MS Michał Woś wskazywał na sukcesy resortu sprawiedliwości w zakresie cyfryzacji. "Wprowadziliśmy cały szereg nowych systemów, nowych aplikacji, które usprawniają i przyspieszają postępowania" - powiedział. Wymienił tu m.in., e-doręczenia, elektroniczne księgi wieczyste, elektroniczny KRS i system losowego przydziału spraw sędziom.

Woś przywołał też program "Praca dla więźniów", o którym powiedział, że "jest to najskuteczniejsza metoda resocjalizacji więźniów".

Uczestnicy piątkowej konferencji zachęcali też do odwiedzenia strony internetowej www.sprawiedliwie.gov.pl na której - jak mówili - można zobaczyć wszystkie dokonania resortu sprawiedliwości pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry.

W piątkowym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości podano, że w resorcie przez 7 lat powstało 75 obowiązujących obecnie ustaw. "Wprowadziły nowe prawo, które zmienia Polskę na lepsze. Dziesiątki kolejnych projektów czekają na uchwalenie lub wejście w życie. To prawo chroniące słabszych i bezbronnych, ale surowe wobec tych, którzy je łamią" - napisano w komunikacie MS.