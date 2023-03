MS: Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nową siedzibę Wydziału Ksiąg Wieczystych w Łodzi (komunikat)

- Ministerstwo Sprawiedlwiości informacji:

Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś wmurował 20 marca br. kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Wydziału Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym Łódź Śródmieście. To kolejna inwestycja Ministerstwa Sprawiedliwości zapewniająca obywatelom lepszy dostęp do sądu.

Otwierając uroczystość wiceminister Michał Woś podkreślił, że nowa siedziba Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego to jedna z ważniejszych inwestycji publicznych prowadzonych w Łodzi. Budowa potwierdza, że Minister Sprawiedliwości traktuje rozwój infrastruktury sądów jako jeden z priorytetów pracy resortu.

- Zależy nam, by dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości był jak najszerszy i komfortowy: wizyta w sądzie i załatwienie sprawy interesanta musi być sprawnie realizowane - wskazał wiceminister Woś. - Chcemy też, żeby ci, którzy na co dzień sprawują wymiar sprawiedliwości, mogli pełnić swoją ważną dla społeczeństwa służbę w jak najlepszych warunkach.

- Szereg dużych inwestycji w całym kraju - również inwestycja w Łodzi - które zostały podjęte dzięki decyzjom rządu Zjednoczonej Prawicy, także decyzjom Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, pokazuje, jak skutecznie te priorytety są wdrażane w życie i sprawnie realizowane - podsumował wiceminister.

Nowy gmach, który powstanie przy ul. Wojska Polskiego 180, pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemów nie tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, lecz także Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych w Brzezinach, Pabianicach i Zgierzu. Inwestycja ta oznacza bowiem utworzenie jednego nowoczesnego centrum ksiąg wieczystych dla całej aglomeracji łódzkiej.

Zostanie tu również przeniesione archiwum zakładowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia oraz magazyn dowodów rzeczowych tego samego sądu, dzięki czemu Sąd Okręgowy w Łodzi zyska potrzebną dodatkową powierzchnię archiwalną.

Budowa nowej siedziby Wydziału Ksiąg Wieczystych, której powierzchnia będzie miała 9 000 m kw., potrwa trzy lata. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, a zastosowane rozwiązania będą odpowiadać nowoczesnym standardom dotyczącym warunków pracy i przechowywania zasobów archiwalnych.

Dzięki kolejnym inwestycjom Ministerstwa Sprawiedliwości systematycznie poprawiają się warunki funkcjonowania polskiego sądownictwa. W ubiegłym roku oddano do użytku nowy budynek Sądu Okręgowego w Sosnowcu, w Raciborzu otwarto odrestaurowany gmach Sądu Rejonowego, we Wrocławiu rozpoczęła się budowa nowego gmachu Sądu Apelacyjnego, a w Wieliczce podpisano umowę na budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej.

Od początku 2023 r. została otwarta nowoczesna siedziba Sądu Rejonowego w Płocku, zakupiono dodatkowy budynek dla Sądu Rejonowego w Pszczynie, a w zeszłym tygodniu wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych wmurowania kamień węgielny pod budowę nowoczesnego gmachu Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

