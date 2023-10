MS: Wstępne wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze w 2023 r. (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

W sobotę 30 września 2023 r. przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą.

Do egzaminów przed 51 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło 6058 osób, pozytywny wynik uzyskało 3669 osób. Egzaminy rozpoczęły się o godz. 11.00. Kandydaci na aplikantów w czasie 150 minut rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierające trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań. Akty prawne będące podstawą pytań zostały podane do publicznej wiadomości już w marcu br. Wykazy zawierające te akty prawne liczyły od 44 do 51 pozycji.

Według wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów przystąpiło:

- na aplikację adwokacką - 2394 osoby, zdało 1447 osób, co stanowi 60,4% (w roku 2022 zdawalność wyniosła 42%, natomiast w roku 2021 - 59,8%).

- na aplikację radcowską - 2982 osoby, zdały 1804 osoby, co stanowi 60,5% (w roku 2022 zdawalność wyniosła 41,2%, natomiast w roku 2021 - 59%).

- na aplikację notarialną - 542 osoby, zdało 296 osób, co stanowi 54,6% (w roku 2022 zdawalność wyniosła 57%, natomiast w roku 2021 - 60,7%).

- na aplikację komorniczą - 140 osób, zdały 122 osoby, co stanowi 87,1% (w roku 2022 zdawalność wyniosła 61,3%, natomiast w roku 2021 - 64,2%).

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi - 72% oraz w komisji egzaminacyjnej w Krakowie - 71,3%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Toruniu - 44,4%.

Odnośnie do egzaminu na aplikację radcowską, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu - 71,2%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Koszalinie - 34,8%.

W przypadku egzaminu na aplikację notarialną, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Warszawie - 62,2%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu - 46,3%.

Na aplikację komorniczą w trzech komisjach odnotowano porównywalne wyniki egzaminu: w Krakowie - 87,5%, w Poznaniu - 86,8%, w Warszawie - 87,1%.

Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny, będą uprawnione - w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu - do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

Zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 30 września 2023 r. egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zestawy-pytan-testowych .

