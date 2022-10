MS: Wyniki egzaminu notarialnego (komunikat)

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminu notarialnego, który odbył się od 6 do 8 września 2022 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 427 osób.

Pozytywny wynik uzyskało 210 osób, co stanowi ok. 49 proc. zdających. Z 427 osób, które przystąpiły do egzaminu, 158 osób ukończyło aplikację notarialną w 2022 r. To ok. 37 proc. zdających. Pozostali to osoby, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych (165 osób) oraz uprawnieni do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż odbycie aplikacji (104 osoby).

To zróżnicowanie ma odzwierciedlenie w wynikach egzaminu. Najwyższy poziom zdawalności, tj. ok. 64 proc., uzyskały osoby, które przystąpiły do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji w 2022 r. Spośród osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało ok. 47 proc. zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż odbycie aplikacji notarialnej pozytywny wynik uzyskało ok. 31 proc. zdających.

Wszystkim, którzy zdali egzamin, Minister Sprawiedliwości wyda zaświadczenie o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, zgodnie z art. 76 § 2 ustawy - Prawo o notariacie. Osoby, które zdały egzamin, mogą również złożyć do Ministra Sprawiedliwości wniosek o powołanie na stanowisko notariusza, zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 11 tej ustawy.

Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu zdający może odwołać się do komisji egzaminacyjnej II stopnia ds. odwołań od wyników egzaminu notarialnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

