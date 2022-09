MSWiA: kolejna edycja programu "Razem Bezpieczniej"; pula środków to 36 mln zł

Rusza IV edycja programu "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka skierowanego do samorządów i organizacji pozarządowych. Pula środków w tej odsłonie to 36 mln złotych - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw lokalnych dotyczących bezpieczeństwa.

"Pula środków IV edycji programu to 36 mln zł. O możliwości wszczęcia procedury naboru projektów do dofinansowania w 2022 roku wojewodów poinformował już wiceminister Maciej Wąsik" - przekazał we wtorek resort spraw wewnętrznych.

W tej odsłonie program koncentruje się na dwóch aspektach. Jeden z nich to wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

"W tym kontekście ważnym zadaniem będzie tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Zadanie to będzie realizowane m.in. poprzez budowę lub modernizację przejść dla pieszych, systemów monitoringów miejskich czy doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne" - podało MSWiA.

Drugi cel programu to podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym oraz tego, jak im zapobiegać. Chodzi więc o działania profilaktyczno-edukacyjne.

"Na poziomie centralnym zadania wynikające z rządowego programu +Razem Bezpieczniej+ będzie koordynował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Lokalnie tymi kwestiami zajmą się wojewodowie" - zaznaczył resort.

MSWiA przypomniało, że pierwsza edycja programu na lata 2007-2015 opiewała na kwotę około 27 mln zł, z których sfinansowano blisko 400 projektów. W ramach drugiej edycji na dofinansowanie ponad 150 projektów przeznaczono 8 mln zł. W ramach trzeciej, realizowanej w latach 2018-2022, na 270 projektów przekazano około 19 mln zł.

Jak podkreśliło Ministerstwo, wszystkie dotychczasowe edycje opierały się na współpracy pomiędzy rządem, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi.

Węgiel może być jeszcze droższy? Jerzy Dudała rozmawia o sytuacji na rynku energetycznym. Zobaczcie...