MSWiA opublikowało projekt noweli dotyczącej m.in. powrotów cudzoziemców

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach zakłada wprowadzenie przepisów zapewniających stosowanie dwóch unijnych rozporządzeń dotyczących m.in. kwestii powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Zakłada też przeniesienie części kompetencji szefa UdSC na szefa SG.

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, który został w piątek opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji zakłada wprowadzenie przepisów mających zapewnić stosowanie dwóch rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Chodzi o rozporządzenie nr 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz o rozporządzenie nr 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), pierwsze z rozporządzeń ma na celu zwiększenie skuteczności unijnego systemu powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, co jest niezbędne m.in. do utrzymania zaufania publicznego do unijnej polityki migracyjnej i azylowej.

"Wpisy do Systemu Informacyjnego Schengen dotyczące powrotu oraz wymiana informacji uzupełniających dotyczących tych wpisów, powinny ułatwić właściwym organom podejmowanie niezbędnych środków w celu wykonania decyzji nakazujących powrót" - czytamy.

Jak wskazano, SIS powinien przyczyniać się do identyfikowania obywateli państw trzecich objętych taką decyzją nakazującą powrót, którzy ukryli się i zostali zatrzymani w innym państwie członkowskim, a także w wymianie informacji na ich temat między państwami członkowskimi. "Środki te powinny pomóc w zapobieganiu migracji nieuregulowanej i wtórnym przepływom oraz w powstrzymywaniu tych zjawisk, a także wzmacniać współpracę między organami państw członkowskich" - napisano.

Drugie z rozporządzeń określa natomiast warunki i procedury wprowadzania do SIS i przetwarzania wpisów w SIS dotyczących obywateli państw trzecich oraz wymiany informacji uzupełniających i danych dodatkowych na potrzeby odmowy wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Dokument ten przewiduje obowiązkowe zasady konsultowania się z organami krajowymi i ich powiadamiania w przypadku, gdy obywatel państwa trzeciego posiada ważny dokument pobytowy lub ważną wizę długoterminową, przyznane w jednym państwie członkowskim lub może je tam uzyskać, a inne państwo członkowskie zamierza dokonać lub już dokonało wpisu do SIS dotyczącego odmowy wjazdu i pobytu odnoszącego się do danego obywatela państwa trzeciego.

"W takich sytuacjach straż graniczna, policja i organy imigracyjne mogą mieć poważne wątpliwości, stąd potrzeba wzajemnych konsultacji oraz wymiany informacji uzupełniających i danych dodatkowych dotyczących takich wpisów" - napisano.

W projekcie zaproponowano przeniesienie kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej, jako organu wyższego stopnia w stosunku do komendantów oddziałów SG i komendantów placówek SG w niektórych sprawach administracyjnych, w tym w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz w sprawach wydalenia obywatela państwa członkowskiego UE, państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków rodziny takiego cudzoziemca.

Zaproponowano również przeniesie na szefa SG kompetencji w zakresie organizacji dobrowolnych powrotów oraz w zakresie spraw przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz udzielania pomocy związanej z takim przeniesieniem.

W projekcie proponuje się ponadto uzupełnienie katalogu organów prowadzących rejestr spraw dotyczących zobowiązań do powrotu oraz rejestr spraw dotyczących wydaleń z RP obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin, a także wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

Projekt zakłada też wprowadzenie możliwości wymiany informacji między organami o okolicznościach uzasadniających odmowę udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; zmiany w zakresie okresów zakazu ponownego wjazdu orzekanych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz okresów, na jakie można umieszczać dane cudzoziemców w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

W projekcie zaproponowano również zmiany związane z realizacją zaleceń, które zostały określone w decyzji wykonawczej Rady w sprawie wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych w toku przeprowadzonej w 2019 r. oceny stosowania przez Polskę dorobku Schengen w dziedzinie powrotów oraz zalecenia Komisji w sprawie zapewnienia większej skuteczności powrotów przy wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE.