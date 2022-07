MSWIA: Polska notyfikowała w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt dla uchodźców z Ukrainy - Diia.pl

Polska notyfikowała Komisji Europejskiej dokument elektroniczny dostępny dla uchodźców wojennych z Ukrainy Diia.pl - napisało na Twitterze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Od tej soboty dokument elektroniczny dodany w aplikacji Diia.pl razem z ważnym dokumentem podróży, będzie uprawniał do przekraczania granic. Poinformowała o tym również Straż Graniczna.

"Do katalogu dokumentów pobytowych został dodany dokument elektroniczny w aplikacji Diia.pl wydawany dla obywateli Ukrainy. Oznacza to, że od jutra tj. 23.07 razem z ważnym dokumentem podróży będzie uprawniał do przekraczania granic" - napisała SG na Twitterze.

Jak zaznaczyło MSWiA, 12 lipca zostało przesłane do Komisji Europejskiej, zgłoszenie tymczasowo wykorzystywanego dokumentu Diia.pl, jako poświadczającego legalność pobytu w Polsce. Ma to uregulować kwestię przemieszczania się obywateli Ukrainy w ramach strefy Schengen i przekraczania granicy zewnętrznej UE. Informacje na temat dokumentu zostały jednocześnie przesłane do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych strefy Schengen.

"Po oficjalnej notyfikacji dokument elektroniczny Diia.pl, będący w posiadaniu obywatela Ukrainy lub innego cudzoziemca (którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), spełnia rolę dokumentu pobytowego służącego, wraz z ważnym dokumentem podróży, do przekraczania granicy zewnętrznej UE. Pozwala on również na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu" - wskazało ministerstwo.

Dokument Diia.pl dostępny jest przez aplikację mobilną mObywatel, którą można zainstalować na telefonach komórkowych z systemem Android i iOS. W elektronicznym dokumencie znalazły się najważniejsze dane - m.in. imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer PESEL.