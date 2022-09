MSWiA: pomieszczenia dla osób zatrzymanych zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Część policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ) i policyjnych izb dziecka (PID) zostanie dostosowana dla osób niepełnosprawnych - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia autorstwa MSWiA. Koszt dostosowania pomieszczeń to ok. 4 mln zł.

Przebudowę części tzw. PdOZ i PID zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia autorstwa MSWiA opublikowany na strona Rządowego Centrum Legislacji. W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że zmiany wynikają ze Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, która została przyjęta przez rząd w lutym ubiegłego roku.

Zgodnie z postanowieniami Strategii w projekcie nowelizacji rozporządzenia m.in. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia i policyjnych izb dziecka dodano zapisy umożliwiające dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową.

Z dołączonej do projektu Oceny Skutków regulacji wynika, że jednostkowy koszt dostosowania pomieszczeń PdOZ oraz PID dla osób z niepełnosprawnościami oscyluje w granicach 182 tys. zł. "Zakładając, że w jednym garnizonie Policji ma powstać jeden PdOZ oraz co najmniej pięć PID na terenie całego kraju, które będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, łączny koszt projektowanych zmian to kwota ok. 4 mln zł" - napisano.

W dołączonym do projektu załączniku wskazano ponadto warunki, jakim powinny odpowiadać PdOZ i PID, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z dokumentu wynika, że taki PdOZ oprócz ogólnych warunków określonych w rozporządzeniu posiada w szczególności: drzwi o szerokości nie mniejszej niż 90 cm, a także wysokość progów do 2 cm; ponadto w pokoju będzie znajdował się przycisk do wzywania obsługi. Przycisk będzie zainstalowany na ścianie obok jednoosobowej pryczy lub materaca, na wysokości nie wyższej niż 120 cm. W pokoju powinna też być przestrzeń manewrowa o wymiarach co najmniej 150 na 150 cm oraz stół przymocowany do podłogi lub ściany o wysokości blatu nie wyższej niż 80 cm.

Z kolei pokój sanitarny powinien posiadać drzwi bez progów w umywalniach, natryskach i toaletach oraz na trasie dojazdu do nich; przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 na 150 cm i umywalkę na wysokości nie wyższej niż 85 cm. Bateria umywalkowa powinna być uruchamiana dźwignią, przyciskiem lub automatycznie; muszla powinna być zamontowana na wysokości nie wyższej niż 50 cm. Powinny się tam również znaleźć uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych i przymocowane do ściany składane siedzisko prysznicowe.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

