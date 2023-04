MSWiA: Ruszyła budowa zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej (komunikat)

- MSWiA informuje:

Ruszyła budowa zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej

We wtorek, 18 kwietnia br. podczas konferencji prasowej, minister Mariusz Kamiński poinformował o rozpoczęciu budowy zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej. Bariera będzie miała długość około 200 km i obejmie zasięgiem całą lądową granicę z obwodem kaliningradzkim.

- Właśnie ruszyły prace dotyczące budowy zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej. Będzie to nowoczesna zapora, podobna do tej, którą mamy na granicy z Białorusią. Będziemy mieli pełny monitoring tego, co się dzieje na granicy. Prace zostaną zakończone jesienią tego roku - powiedział minister Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA odniósł się także do kwestii bezpieczeństwa i wsparcia bieżących działań Straży Granicznej.

- Nasza granica wschodnia będzie znakomicie przygotowana do wszelkiego typu nielegalnych działań, które wiążą się z sytuacjami kryzysowymi z naszymi wschodnimi sąsiadami. Jestem przekonany, że będzie to najlepiej zabezpieczona granica Unii Europejskiej - dodał minister.

Bariera elektroniczna na granicy z obwodem kaliningradzkim

Budowa zapory elektronicznej na granicy z obwodem kaliningradzkim rozpoczęła się we wtorek, 18 kwietnia br., na odcinku granicy ochranianym przez placówki Straży Granicznej w Bezledach i Sępopolu.

Bariera elektroniczna o długości około 200 km będzie podzielona na dwanaście funkcjonalnych odcinków. Zainstalowanych zostanie na nich około 2 tys. słupów kamerowych, 3 tys. kamer wideo oraz 700 km kabli zasilających, transmisyjnych i detekcyjnych.

Wykonawcą umowy jest firma TELBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na realizację zaplanowanych prac zakontraktowano ponad 373 mln zł (w tym 42 mln zł na utwardzenie terenu na wybranych, priorytetowych odcinkach granicy). Bariera będzie wsparciem dla działań funkcjonariuszy Straży Granicznej, w szczególności w zakresie wykrywania zdarzeń związanych z przestępczością graniczną, w tym nielegalną migracją oraz przemytem towarów.

Budowa zapory potrwa do 30 września br.

