MSWiA: spotkanie szefów służb ratowniczych Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii z udziałem szefa MSWiA (komunikat)

MSWiA informuje:

Dziś, 5 września w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie szefów służb ratowniczych z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii, w którym uczestniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. W wydarzeniu wziął udział również wiceminister Bartosz Grodecki, wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Yevhen Yenin, a także gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

- Jesteśmy otwarci na wszystkie wasze ważne sprawy. Jesteśmy od tego, żeby was wspierać i wam pomagać. Chcemy na każdym poziomie okazać wam solidarność - powiedział minister Mariusz Kamiński do przedstawicieli ukraińskich strażaków. - Od razu po wybuchu wojny ruszyła ze strony naszych służb fala pomocy. Straż pożarna, policja i nasza Straż Graniczna udzieliły wsparcia braterskim służbom ukraińskim. Ta pomoc będzie trwała nadal - dodał minister.

Trzydniowe spotkanie w Warszawie jest kontynuacją rozmów w Kijowie i Lwowie, które odbyły się w lipcu br. Podpisano wtedy memorandum porozumienia dotyczącego współpracy oraz wsparcia służb ratowniczych Ukrainy w obliczu toczących się działań wojennych.

Podczas dzisiejszego spotkania omówiono m.in. kwestie dotychczasowej pomocy Ukrainie, udzielonej przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. - Chcemy zacieśnić naszą współpracę w tych trudnych czasach. Dlatego podpisujemy dzisiaj oświadczenie w sprawie wsparcia Ukrainy w jej dążeniu do przystąpienia do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności - podkreślił komendant główny PSP.

Szef MSWiA zaznaczył, że służby i resorty Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii będą w tym zakresie ambasadorami Ukrainy. - Doskonale rozumiemy, to co się dzieje w Ukrainie. Jesteśmy z Wami całym sercem i będziemy was wspierali konsekwentnie i cały czas. Bardzo Wam dziękuję za waszą wizytę i jeszcze raz zapewniam o naszym wsparciu i solidarności - powiedział.

W kolejnych dniach przedstawiciele służb ratowniczych Ukrainy, Łotwy, Litwy i Estonii odwiedzą m.in. Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz polskie jednostki ratowniczo-gaśnicze.

