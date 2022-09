MSZ: agresja rosyjska na Ukrainę kluczowym tematem rozmów szefa MSZ podczas szczytu ONZ

Kwestia agresji rosyjskiej na Ukrainę była kluczowym tematem spotkań szefa MSZ Zbigniewa Raua ze swoimi odpowiednikami podczas tygodnia otwierającego 77. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku - czytamy w komunikacie MSZ po wizycie ministra w Nowym Jorku.

W tym tygodniu Rau przebywał z wizytą w Nowym Jorku, gdzie wziął udział w tygodniu wysokiego szczebla, otwierającym 77. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Podczas wizyty towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas debaty generalnej Sesji, a także podczas niektórych spotkań prezydenta.

"Program wizyty ministra obejmował także szereg spotkań dwustronnych i wielostronnych, a także udział w wielu wydarzeniach wysokiego szczebla. Kwestia agresji rosyjskiej na Ukrainę była kluczowym tematem spotkań ministra Raua z jego odpowiednikami, a także konsultacji w gronie sojuszników" - czytamy w komunikacie rzecznika resortu Łukasza Jasiny.

Jak informuje MSZ, temat ten był poruszony także podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów UE z udziałem szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella oraz szefów dyplomacji państw UE i NATO, organizowanego z inicjatywy sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, a także w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa na temat sytuacji na Ukrainie.

"Szef polskiego MSZ podkreślał konieczność zapewnienia stabilności i przewidywalności w relacjach międzynarodowych. Wyraził głębokie zaniepokojenie podważaniem powszechnie przyjętych norm i wzajemnych zobowiązań przewidzianych przez prawo międzynarodowe. Minister Rau przypomniał, że rosyjska agresja wymaga wielowymiarowej i zdecydowanej odpowiedzi społeczności międzynarodowej. Apelował o pociągnięcie do odpowiedzialności winnych naruszeń prawa międzynarodowego" - informuje MSZ w komunikacie. Jak czytamy, wizyta ministra w Nowym Jorku była także "okazją do podkreślenia przez ministra Raua wagi, jaką Polska przywiązuje do przestrzegania praw człowieka".

