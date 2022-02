MSZ: ambasada RP w Dar es Salaam monitoruje sytuację polskich turystów na Zanzibarze

Ambasada RP w Dar es Salaam monitoruje sytuację polskich turystów na Zanzibarze i na bieżąco udziela wsparcia informacyjnego klientom sieci hoteli PiliPili - podało w środę MSZ. Jak zaznaczono, placówka pozostaje w kontakcie z miejscowymi władzami.

"Ambasada RP w Dar es Salaam monitoruje sytuację polskich turystów na Zanzibarze i na bieżąco udziela wsparcia informacyjnego klientom sieci hoteli PiliPili. Ponadto w dbałości o bezpieczeństwo naszych rodaków placówka pozostaje w kontakcie z miejscowymi władzami" - przekazało w środowym komunikacie MSZ.

Jak podkreślono, zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej przewoźnika Enter Air: https://www.enterair.pl/pl/113/komunikat-dot-rejsow-pili-pili loty powrotne z Zanzibaru do Warszawy odbędą się zgodnie z planem w dniach 26 i 27 lutego oraz 5 marca.

MSZ informuje ponadto, że konsul dyżurny dostępny jest pod nr telefonu: +255 742 713 423 lub adresem e-mail: daressalaam.amb.sekretariat@msz.gov.pl.

Jak podaje portal Interia.pl, kompleks obiektów hotelowych działających na Zanzibarze pod marką Pili Pili na kilka miesięcy przerywa swoją działalność, a klienci, którzy kupili pobyt na marzec i kwiecień, będą mogli go zrealizować dopiero po 4 czerwca. Nie wiedzą, czy wyjazd mogą odwołać i odzyskać wpłacone pieniądze.

"Po długich i mocno skomplikowanych negocjacjach Pili Pili pozyskało inwestora, który wesprze Pili Pili, aby powróciło co do swojego blasku z przed paru miesięcy. Takie wsparcie nie tylko kapitałowe, ale i organizacyjne było potrzebne" - czytamy we wpisie opublikowanym na facebookowym profilu "Życie na Zanzibarze" cytowanym przez interia.pl. Autor, prawdopodobnie właściciel marki Pili Pili Wojciech Żabiński zapewnia: "Poprawimy to co jest do poprawienia, zmienimy to co jest do zmiany, zapanujemy nad wszystkimi problemami i podniesiemy jakość usług do poziomu jakiego w Pili Pili dawno nie było".

Jak zaznaczono, portal Wasza Turystyka informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki tego samego dnia wydało dwie decyzje utrzymujące w mocy zakaz działalności organizatora turystyki nałożony na spółki Pili Pili (Pili Pili Club i Pili Pili Fly) przez marszałka województwa pomorskiego. Ministerstwo podało, że decyzja ta jest ostateczna.

Interia.pl podaje, że na Zanzibarze wciąż są Polacy, którzy przed opublikowaniem tych komunikatów wylecieli na wczasy wykupione w Pili Pili.

Na stronie marki można przeczytać, że "Pili Pili to zespół kameralnych hoteli położonych w najpiękniejszym miejscu w Afryce Wschodniej - na Zanzibarze, a obiekty zlokalizowane są w wiosce rybackiej Jambiani, która jest obszarem przyrodniczo chronionym ze względu na uprawy trawy morskiej oraz w miejscowościach Paje i Bwejuu".

Interia.pl podaje, że na Facebooku społeczność "Życie na Zanzibarze" tworzy ponad 250 tysięcy osób. W grupie "Życie na Zanzibarze 2, czyli Życie po Życiu na Zanzibarze Pili Pili" jest już 2500 osób - tych, które były, lub miały być w obiektach Pili Pili. Dodatkowo powstała grupa "Zanzibar Pili Pili - informacje osób oszukanych", która ma ponad tysiąc członków, a została założona 23 lutego.

Pod koniec 2021 r. gazeta.pl ustaliła, że Wojciech Żabiński został skazany m.in. za oszustwo na karę łączną dwóch lat i dwóch miesięcy bezwzględnego więzienia. Jak podaje portal, Żabiński złożył kasację do Sądu Najwyższego i wciąż czeka na jej rozpatrzenie.