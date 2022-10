MSZ: ataki rakietowe na infrastrukturę mieszkalną w Zaporożu to przykład barbarzyństwa

Przeprowadzone w nocy ataki rakietowe na infrastrukturę mieszkalną w Zaporożu to kolejny przykład barbarzyństwa rosyjskich wojsk; osoby, które dokonały tej zbrodni winny zostać pociągnięte do odpowiedzialności - oświadczyło w niedzielę MSZ potępiając ataki na ludność cywilną.

Administracja obwodu zaporoskiego poinformowała, że Rosjanie przeprowadzili w nocy uderzenie rakietowe na Zaporoże przy użyciu lotnictwa taktycznego. Według wstępnych danych samoloty zrzuciły na miasto 12 pocisków rakietowych, z których większość spadła na budynki mieszkalne, częściowo niszcząc między innymi dziewięciopiętrowy blok.

"Przeprowadzone w nocy ataki rakietowe na infrastrukturę mieszkalną w Zaporożu to kolejny przykład barbarzyństwa rosyjskich wojsk. Stanowczo potępiamy wszelkie ataki wymierzone w ludność cywilną. Osoby, które dokonały tej zbrodni winny zostać pociągnięte do odpowiedzialności" - czytamy we wpisie na Twitterze Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na Telegramie, że "barbarzyńcy i terroryści", którzy stali za atakiem, poniosą odpowiedzialność. Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska napisała na Twitterze, że "zabijając cywilów, Rosja okazuje swoją słabość". Jak dodała, "nie ma wątpliwości - Rosja jest państwem terrorystycznym".