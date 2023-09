MSZ: cały czas zabiegamy o kontakt z odbywającym wyrok Andrzejem Poczobutem

Cały czas zabiegamy o kontakt z odbywającym wyrok Andrzejem Poczobutem; polska ambasada w Mińsku w rozmowach z MSZ Republiki Białorusi stale podnosi kwestię jego i innych więźniów politycznych, a resort dyplomacji cyklicznie wzywa władze białoruskie do zaprzestania stosowania wobec niego represji - podkreśla MSZ.

Według informacji podawanych przez Związek Polaków na Białorusi, rodzina i adwokat nie mają kontaktu z odbywającym na Białorusi karę więzienia Andrzejem Poczobutem; jego żona od początku lipca nie otrzymała od niego listu, więzionemu dziennikarzowi nie są też dostarczane leki na serce.

MSZ pytane przez PAP o sytuację Poczobuta oraz podejmowane na jego rzecz działania podkreśla, że "najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz polska służba dyplomatyczno-konsularna od samego początku podejmują wszelkie możliwe działania zmierzające do zabezpieczenia praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, w tym przebywającego w kolonii karnej lidera Związku Polaków na Białorusi, Andrzeja Poczobuta".

"MSZ RP wielokrotnie podejmowało kwestię uwolnienia Andrzeja Poczobuta w kontaktach roboczych z przedstawicielami Ambasady Republiki Białorusi w Warszawie, m.in. wzywany był chargé d'affaires oraz wysyłane były noty protestacyjne. Cały czas zabiegamy też o kontakt z odbywającym wyrok Andrzejem Poczobutem" - zaznacza MSZ.

Podkreśla, że polska ambasada w Mińsku w rozmowach z MSZ Republiki Białorusi stale podnosi kwestię Andrzeja Poczobuta i innych więźniów politycznych. "Niemniej dotychczas konsekwentnie odmawiano możliwości jakichkolwiek kontaktów z więzionym działaczem ZPB. Przedstawiciele polskiej misji dyplomatycznej każdorazowo zwracali się do strony białoruskiej z prośbami o umożliwienie udziału w procesach sądowych Andrzeja Poczobuta, jednak były one pozostawione bez odpowiedzi. Ponadto, resort dyplomacji cyklicznie wzywa władze białoruskie do zaprzestania stosowania represji wobec Andrzeja Poczobuta, za pośrednictwem swoich kanałów komunikacji" - podkreślono.

"Przedstawiciele resortu spraw zagranicznych wielokrotnie podnosili temat w spotkaniach ze swoimi odpowiednikami i wysokimi przedstawicielami instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych" - zaznacza MSZ.

"MSZ RP sukcesywnie podnosi na forach organizacji międzynarodowych - UE, ONZ, OBWE oraz Rady Europy - temat uwolnienia A. Poczobuta i prześladowań polskiej mniejszości narodowej. Polska aktywnie angażuje się także w unijne procedury sankcyjne, którymi mieliby być objęci przedstawiciele reżimu odpowiedzialni za represje wobec białoruskiego społeczeństwa i polskiej mniejszości narodowej, w tym Andrzeja Poczobuta" - podkreślił resort dyplomacji.

Andrzej Poczobut jest osadzony od ponad 29 miesięcy; po nieuwzględnionym odwołaniu od wyroku 8 lat pozbawienia wolności, przebywa w kolonii karnej w Nowopołocku. Według ostatnich szczątkowych informacji prawdopodobnie przez pół roku będzie przebywał w karcerze. Białoruski reżim oskarżył go, a sąd skazał za to, że miał "wzywać do sankcji i innych działań na szkodę Białorusi" za pośrednictwem publikacji w mediach i internecie, a także popełnić "celowe działania, mające na celu wzniecanie wrogości i nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym".

Polskie władze, społeczność międzynarodowa i obrońcy praw człowieka podkreślają, że te zarzuty są absurdalne, a sprawa ma charakter polityczny.

