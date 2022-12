MSZ: grudniowa Rada Europejska potwierdzi dalsze zaangażowanie Unii we wsparcie Ukrainy

Grudniowa Rada Europejska potwierdzi dalsze zaangażowanie Unii w udzielanie Ukrainie wsparcia politycznego, wojskowego, humanitarnego i finansowanego - mówił podczas sejmowej komisji minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Podczas czwartkowego posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej minister Szynkowski vel Sęk przedstawił informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 15-16 grudnia 2022 r.

Minister poinformował, że - zgodnie z agendą - Rada Europejska zajmie się w połowie grudnia m.in. rosyjską agresją na Ukrainę, a także kwestiami dotyczącymi energii, sytuacji ekonomiczne, bezpieczeństwem i obronnością.

"Zabiegamy o dalszą izolację Rosji na arenie międzynarodowej" - mówił Szynkowski vel Sęk, podkreślając, że Rosja jest odpowiedzialna za kryzys ekonomiczny i energetyczny w Europie. "Bezwzględnie konieczne jest przyjęcie nowego pakietu sankcji, jeszcze przed posiedzeniem Rady Europejskiej" - dodał. "Liczymy, że obejmie on propozycje przedstawione przez Polskę w tym zakresie. Bez tego stracimy wiarygodność jako Unia Europejska" - powiedział.

Jak mówił minister, "grudniowa Rada Europejska potwierdzi dalsze zaangażowanie Unii w udzielanie Ukrainie wsparcia politycznego, wojskowego, humanitarnego i finansowanego". "Kluczowe jest osiągnięcia porozumienia w sprawie instrumentu pomocy makrofinansowej na 2023 roku" - podkreślał. "Należy także przyspieszyć pracę nad możliwościami wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów w procesie odbudowy Ukrainy" - dodał.

"Wobec perspektywy zwiększonego napływu uchodźców, w związku ze zniszczeniami infrastruktury krytycznej i zbliżającą się zimą, oczekujemy dalszego wsparcia finansowego UE, ale - co istotne - wsparcia finansowego w większym zakresie" - mówił Szynkowski vel Sęk. "Powinno być udostępniane państwom przyjmującym uchodźców, bez zbędnej zwłoki, w elastycznej formie tak, aby przyznane środki były wystarczające w perspektywie długoterminowej" - podkreślał.

Minister ds. UE mówił także, że liderzy powinni podczas szczytu pokazać jedność UE ws. cen gazu.

Wskazywał także, że w kwestii bezpieczeństwa priorytetem dla Unii powinna być współpraca NATO, a na Radzie Europejskiej powinno zostać podkreślone znaczenie więzi transatlantyckiej.

"Oczekujemy, że Unia będzie wspierać wszelkie działania państw członkowskich służące rozwojowi i odtworzeniu ich zdolności bojowych, bez względu na ich charakter, w tym zakupów dokonywanych indywidualnie" - mówił minister. "Ograniczenie wsparcia do wspólnych zakupów zawęziłoby jego zakres" - stwierdził i dodał, że w tym przypadku pożądaną formą wsparcia powinno być elastyczne stosowanie reguły wydatkowej odnośnie do wzrostu deficytu budżetowego, jeśli wynika on ze zwiększonych inwestycji obronnych.

Ponadto, jak mówił Szynkowski vel Sęk, Rada Europejska odniesie się do aspiracji europejskich Bałkanów Zachodnich. "Polska jest adwokatem procesu rozszerzenia Unii Europejskiej" - podkreślał. "Rada Europejska powinna docenić wysiłki Kijowa, jak również Kiszyniowa oraz Tbilisi na rzecz spełnienia priorytetowych reform wskazanych w opinii Komisji Europejskiej" - dodał i wskazał, że Polska oczekuje, aby KE wskazała ocenę postępów Ukrainy w implementacji reform.

"W dyskusji o południowym sąsiedztwie (UE) wyrazimy wsparcie dla współpracy Unii Europejskiej z partnerami z regionu, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz wysiłków na rzecz zwalczania rosyjskiej dezinformacji" - poinformował.

Szynkowski vel Sęk odnosił się także do wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej w sprawie środków ochrony budżetu Unii przed naruszeniami zasad państwa prawnego na Węgrzech.

Podkreślił, że Polska konsekwentnie negatywnie ocenia projekt rozporządzenia ws. ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu UE. "Podkreślaliśmy, że warunkowość wydatkowanie środków Unii Europejskiej, to jest nasze stanowisko również dziś, musi opierać się na obiektywnych, konkretnych, mierzalnych i adekwatnych kryteriach, niepozwalających na polityczną instrumentalizację i powstanie niepewności" - powiedział.

Jak dodał, "w polskiej ocenie cele, które Komisja Europejska stawia we wniosku dotyczącym decyzji wykonawczej Rady ws. środków ochrony budżetu Unii przed naruszeniami zasad państwa prawnego na Węgrzech, są możliwe do osiągnięcia również innymi środkami".

"Zastosowanie rozporządzenia ws. warunkowości powinno być środkiem ostatecznym" - podkreślił minister.