MSZ: kryzys na granicy polsko-białoruskiej jednym z tematów rozmowy szefów MSZ Polski i Rumunii

Obecny kryzys na granicy polsko-białoruskiej, dezinformacja oraz koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą - to tematy wtorkowej rozmowy ministrów spraw zagranicznych Polski i Rumunii - Zbigniewa Raua oraz Bogdana Aurescu, do której doszło w Bukareszcie - przekazał MSZ.

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau we wtorek po południu udał się do Rumunii.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina informował PAP wcześniej, że spotkanie szefa polskiej dyplomacji z jego rumuńskim odpowiednikiem - Bogdanem Aurescu - zaplanowane jest na godz. 15 i stanowi kolejną inicjatywę w ramach polskiej ofensywy dyplomatycznej w związku z działaniami białoruskiego reżimu przy polskiej granicy.

We wtorek wieczorem MSZ poinformowało na Twitterze, że wśród tematów rozmowy Raua z Aurescu znalazły się obecny kryzys na granicy polsko-białoruskiej, dezinformacja oraz koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą.

Na granicach UE i Białorusi trwa kryzys, od czasu, gdy na wiosnę gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy białoruskiej z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Następnie Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni - do 2 grudnia. Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią ma stanąć stalowy płot - zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na Podlasiu.