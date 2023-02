MSZ: Maciej Lang nowym ambasadorem w Turcji

Szef MSZ Zbigniew Rau wręczył w środę nominację ambasadorską Maciejowi Langowi, który zostanie nowym Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Republice Turcji - poinformowało MSZ na Twitterze. Lang pełnił już funkcję ambasadora w Turcji w latach 2016-2018, był także ambasadorem m.in. w Kazachstanie.

Maciej Lang w 1993 r. ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2016 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Orientalistyki UW.

W latach 1993-1997 pracował w Departamencie do Spraw Migracji i Uchodźstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Od 1997 r. był związany zawodowo z MSZ. W latach 1997-2003 pełnił funkcję radcy w ambasadzie RP w stolicy Kazachstanu. Po powrocie do kraju był radcą ministra w Departamencie Europy oraz w Departamencie Polityki Wschodniej MSZ.

Od kwietnia 2006 r. kierował ambasadą RP w Grecji w randze charge d'affaires. W latach 2007-2009 pełnił funkcję ambasadora RP w Aszchabadzie, a od sierpnia 2009 r. do czerwca 2012 r. kierował polską placówką dyplomatyczną w Kabulu.

W latach 2014-2015 kierował zespołem terenowym specjalnej misji monitoringowej OBWE na Ukrainie. W sierpniu 2015 r. powołany został na stanowisko ambasadora RP w Kazachstanie, a w listopadzie tego samego roku także w Kirgistanie. Od października 2016 r. do listopada 2018 r. pełnił natomiast funkcję ambasadora RP w Turcji. W latach 2018-2020 był podsekretarzem stanu w MSZ; natomiast od lipca do 2020 pełnił funkcję ambasadora w Rumunii. Funkcję tę pełnił do tej pory, został z niej odwołany w związku z ponowną nominacją na stanowisko ambasadora w Ankarze.

Maciej Lang jest autorem publikacji i opracowań analitycznych poświęconych Azji Centralnej i Bliskiemu Wschodowi. W 2012 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zna języki: angielski, francuski, perski, rosyjski, ukraiński, włoski. W listopadzie 2018 r. Lang został wiceministrem spraw zagranicznych. Odpowiadał m.in. za dyplomację ekonomiczną, współpracę rozwojową, politykę azjatycką oraz politykę afrykańską i bliskowschodnią.

Do tej pory polską ambasadą w Turcji kierował charge d'affaires Radosław Sadowski; ostatnim ambasadorem w Ankarze był Jakub Kumoch, który pełnił tę funkcję w latach 2020-2021.