MSZ: Minister Rau w poniedziałek weźmie udział w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych w Luksemburgu

Rosyjska agresja na Ukrainę, relacje Armenii i Azerbejdżanu oraz sytuacja w Izraelu i regionie - będą wśród tematów posiedzenia unijnej Rady ds. Zagranicznych w Luksemburgu; w posiedzeniu weźmie udział szef MSZ Zbigniew Rau - przekazał w niedzielę resort dyplomacji.

MSZ poinformowało o udziale ministra Raua w posiedzeniu w niedzielę w mediach społecznościowych; jak przypomniało, szefowie dyplomacji państw unijnych będą dyskutować m.in. o rosyjskiej agresji na Ukrainę, relacjach Armenii i Azerbejdżanu oraz sytuacji w Izraelu.

Wojska Azerbejdżanu rozpoczęły 19 września trwającą dwa dni operację w regionie, o który Armenia i Azerbejdżan toczą spór od rozpadu Związku Radzieckiego. Po opanowaniu Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan, separatystyczne władze ogłosiły koniec istnienia nieuznawanej republiki z dniem 1 stycznia 2024 roku. Ponad 100 tys. Ormian opuściło dotąd obszar i udało się do Armenii.

W środę azerbejdżańskie ministerstwo obrony poinformowało, że armie Azerbejdżanu i Turcji przeprowadzą w dniach od 23 do 25 października wspólne ćwiczenia wojskowe na terenach Górskiego Karabachu i Nachiczewanu.

Natomiast do intensyfikacji aktów przemocy na Zachodnim Brzegu doszło po ataku Hamasu na Izrael 7 października. Hamas wdarł się na terytorium Izraela, mordując mieszkańców przygranicznych miasteczek i porywając cywilów do Strefy Gazy. Zginęło wówczas ponad 1,4 tys. osób, a uprowadzono nie mniej niż 203 cywilów, w tym dzieci, kobiet i seniorów. Po ataku Hamasu nastąpiły zmasowane ataki lotnictwa izraelskiego na Gazę.

Według palestyńskiego resortu zdrowia od początku konfliktu w Strefie Gazy zginęło 4651 Palestyńczyków, a 14 245 zostało rannych. Rzecznik ministerstwa poinformował, że w ciągu minionej doby izraelskie bombardowania zabiły 266 osób, w tym 117 dzieci. Wcześniej w niedzielę ministerstwo przekazało, że co najmniej 55 Palestyńczyków zginęło w Strefie Gazy w nocy z soboty na niedzielę w izraelskich bombardowaniach, a kolejne cztery osoby zginęły na Zachodnim Brzegu.

Izrael poinformował w sobotę wieczorem o zamiarze zintensyfikowania ataków na Strefę Gazy w ramach przygotowań do kolejnego etapu wojny z Hamasem. Rzecznik izraelskiego wojska, kontradmirał Daniel Hagari, po raz kolejny zaapelował do mieszkańców północnej części enklawy do ewakuacji na południe Strefy.