MSZ: nastąpiło zbliżenie stanowisk między Polską a Izraelem ws. przyjazdów izraelskiej młodzieży do Polski

W trakcie rozmów prowadzonych kanałami dyplomatycznymi nastąpiło zbliżenie stanowisk dające nadzieję na to, że w najbliższym czasie między Polską a Izraelem będzie mogła zostać podpisana kompleksowa umowa regulująca podróże zorganizowanych grup izraelskiej młodzieży do Polski - przekazał w środę MSZ.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Choć ostateczne porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte, w trakcie rozmów prowadzonych w ostatnich dniach kanałami dyplomatycznymi nastąpiło zbliżenie stanowisk, dające nadzieję na to, że w najbliższym czasie między Polską a Izraelem będzie mogła zostać podpisana kompleksowa umowa regulująca podróże zorganizowanych grup izraelskiej młodzieży do Polski" - podkreślił resort spraw zagranicznych w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

Jak podkreślił MSZ, Polska niezmiennie podtrzymuje gotowość do przyjęcia i goszczenia w naszym kraju obywateli Izraela, zarówno podróżujących indywidualnie jak i w ramach zorganizowanych grup, w oparciu o istniejące między naszymi krajami porozumienia dotyczące m.in. ruchu bezwizowego. "Opowiadamy się za promowaniem kontaktów międzyludzkich pomiędzy Polakami i Izraelczykami, zwłaszcza w odniesieniu do młodego pokolenia, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zrozumienia między naszymi narodami" - zaznaczono w komunikacie.

Resort SZ przypomniał, że rozmowy dotyczące uregulowania kwestii przywrócenia przyjazdów zorganizowanych grup izraelskiej młodzieży do Polski prowadzone są ze stroną izraelską od początku ubiegłego roku. "W dalszym ciągu wspólnie pracujemy nad ustaleniami mającymi na celu osiągnięcie rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron" - podkreślił MSZ.

W komunikacie wskazano, że przyjazdy zorganizowanych grup izraelskiej młodzieży do Polski były m.in. przedmiotem rozmów ministrów edukacji oraz szefów dyplomacji Polski i Izraela w styczniu i lutym tego roku.

W połowie czerwca 2022 roku ministerstwo edukacji Izraela poinformowało o odwołaniu wyjazdów edukacyjnych do Polski dla uczniów szkół średnich. Ministerstwo uzasadniło swoją decyzję tym, że pojawiły się problemy, które uniemożliwiły właściwe i bezpieczne informowanie uczniów podczas podróży. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał wówczas, że powrót do dotychczasowych zasad, m.in. wycieczek młodzieży żydowskiej z udziałem uzbrojonych służb izraelskich, nie jest możliwy.

Młodzież izraelska tradycyjnie przyjeżdża do Polski latem, by zwiedzić byłe niemieckie nazistowskie obozy w celu zdobycia wiedzy o Holokauście i uczczenia pamięci pomordowanych. Wyjazd ten od dawna uważany jest za kamień milowy w izraelskiej edukacji, a przed wybuchem pandemii co roku brało w nim udział ok. 40 tys. izraelskich uczniów.

Ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne, odnosząc się do odwołania wycieczek uczniów z Izraela do Polski, w połowie czerwca zeszłego roku mówił, że trwają "prace nad osiągnięciem wspólnego, dobrego, akceptowalnego celu". "Myślę, że wkrótce ten kryzys rozwiążemy" - podkreślił.