MSZ o rozmowach USA z Rosją: jako Zachód zagwarantowaliśmy Ukrainie niepodległość

Kluczowe jest to, że jako Zachód zobowiązaliśmy się, że będziemy gwarantować Ukrainie niepodległość i nie możemy wycofywać się z tych zobowiązań, bo Władimir Putin nas czymś postraszył - podkreślił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, odnosząc się do negocjacji USA z Rosją.

W siedzibie misji USA przy ONZ w Genewie niemal osiem godzin trwała w poniedziałek nadzwyczajna sesja amerykańsko-rosyjskiego dialogu o stabilności strategicznej w Genewie. Rozmowy te były pierwszymi z zaplanowanych na ten tydzień, które mają dotyczyć kwestii bezpieczeństwa w Europie i kryzysu wokół Ukrainy.

Wiceszefowa dyplomacji USA Wendy Sherman po zakończeniu rozmów z delegacją Rosji poinformowała, że USA przedstawiły Rosji propozycje dotyczące rozmieszczenia pocisków rakietowych i ograniczenia ćwiczeń wojskowych w Europie, ale odrzuciły postulaty Rosji dotyczące zakończenia polityki otwartych drzwi NATO.

We wtorek Jabłoński był pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia, jak mogą przebiegać kolejne rozmowy ze stroną rosyjską, które według zapowiedzi mają być prowadzone w "szerszym gronie". Według wiceszefa polskiej dyplomacji, chodzi o rozmowy w ramach NATO, ponieważ - jak zauważył - "tam jest zdecydowanie szersze grono". W tym kontekście Jabłoński uznał za "kluczowe to, do czego się zobowiązaliśmy jako Zachód - do solidarności wobec Ukrainy".

"Ukraina od 2014 roku, od ośmiu lat jest de facto w stanie wojny. Ta wojna cały czas się toczy, nawet jeśli jest mniej intensywna, niż osiem lat temu. Wciąż dochodzi tam do starć i wciąż jeszcze giną tam ludzie, więc jeśli zobowiązaliśmy się wobec Ukrainy do tego, że będziemy wspierać jej niepodległość, że będziemy gwarantować jej niepodległość, to nie możemy dziś wycofywać się z tych zobowiązań, dlatego, że Putin nas czymś postraszył" - oświadczył.

Jak podkreślił, "to jest najważniejsze dziś zobowiązanie Zachodu i mamy nadzieję - jako Polska - że te zobowiązania będą dotrzymane".

Jabłoński podczas rozmowy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zgodził się z poglądem, że był to "zaplanowany przez Rosję i wykonany rękami Białorusi poligon, w trakcie którego próbowano przed ofensywną militarno-dyplomatyczną (Rosji) sprawdzić odporność, bezpieczeństwo granic NATO, a przede wszystkim to, jaka będzie odpowiedź Unii Europejskiej i NATO, oraz czy będzie to odpowiedź jednorodna".

Wiceminister poinformował, że w związku z takim zagrożeniem, strona polska podejmuje "bardzo aktywne działania". Przypomniał, że cały czas mamy do czynienia z próbami przekraczania polskiej granicy, a także - jak zaznaczył - "mamy do czynienia z przygotowaniami do powrotu do tego scenariusza".