MSZ po konsultacjach z Bułgarią: zgoda co do potrzeby rozszerzenia UE i statusu kandydata dla Ukrainy

Wiceministrowie spraw zagranicznych Polski i Bułgarii zgodzili się co do potrzeby aktywnego wspierania polityki rozszerzenia UE, szybkiego przyznania statusu państwa kandydującego Ukrainie, oraz konkretnych postępów członkostwa państw Bałkanów Zachodnich - podało w środę MSZ.

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował w środę, że we wtorek w Warszawie odbyły się polsko-bułgarskie konsultacje na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych; ze strony polskiej uczestniczył w nich Szymon Szynkowski vel Sęk, a ze strony bułgarskiej - Irena Dimitrowa.

"Ministrowie omówili aktualną sytuację bezpieczeństwa w Europie w kontekście niesprowokowanej i nielegalnej rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk wskazał w tym kontekście na potrzebę dalszych działań na rzecz wsparcia Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem, a także przyjęcia kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji" - czytamy w komunikacie MSZ.

Jak zaznaczono, tematem rozmów były również działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w Europie w kontekście uniezależniania się obu krajów od rosyjskich surowców energetycznych.

"Rozmówcy potwierdzili gotowość do dalszego rozwoju stosunków dwustronnych - politycznych i gospodarczych, m.in. w zakresie współdziałania przemysłów obronnych obu państw. Wysoko ocenili również potencjał dalszej współpracy regionalnej w Europie Południowo-Wschodniej i Środkowej, w tym w ramach Inicjatywy Trójmorza oraz na forum Unii Europejskiej" - poinformował MSZ.

Wiceministrowie zgodzili się także co do potrzeby aktywnego wspierania polityki rozszerzenia UE oraz szybkiego przyznania statusu państwa kandydującego Ukrainie, a także "konkretnych postępów na drodze do członkostwa państw Bałkanów Zachodnich".

"Na prośbę strony bułgarskiej przedstawiono polskie rozwiązania dotyczące walki z dezinformacją, przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym oraz inicjatywy dyplomacji publicznej odpowiadające na aktualną sytuację międzynarodową" - czytamy również.

Jak zaznaczono, na marginesie spotkania wiceministrowie podpisali Program Współpracy Między Rządem Republiki Bułgarii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w Dziedzinie Kultury, Oświaty i Sportu na lata 2022-2025.