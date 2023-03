MSZ: Polska popiera utworzenie Trybunału ds. Zbrodni przeciwko Ukrainie

Polska popiera utworzenie Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie i będzie współpracować z Ukrainą - wskazało w sobotę MSZ.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

MSZ podkreśliło w wystosowanym w sobotę oświadczeniu, że napaść zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę "stanowi akt agresji, który przez swój charakter, powagę i skalę jest rażącym naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych. Stanowi również zbrodnię agresji.

Pozostawienie sprawców bezprecedensowej zbrodni bezkarnych przy równoczesnym dążeniu do rozliczenia sprawców innych zbrodni będzie prowadziło do niesprawiedliwości

"Jak to zostało określone przez Trybunał Norymberski zbrodnia agresji jest najwyższą międzynarodową zbrodnią. To akt rosyjskiej agresji rozpętał niewyobrażalną skalę innych zbrodni międzynarodowych. Pozostawienie sprawców tej bezprecedensowej zbrodni bezkarnych przy równoczesnym dążeniu do rozliczenia sprawców innych zbrodni będzie prowadziło do niesprawiedliwości i obniżenia znaczenia podstawowych zasad prawa międzynarodowego" - wskazał polski resort dyplomacji.

Podkreślił, że ukraińska propozycja ustanowienia specjalnego trybunału ds. zbrodni agresji zmierza w tym kierunku i jako taka zasługuje na pełne poparcie. "Odmiennie niż w przypadku zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) nie ma jurysdykcji w zakresie zbrodni agresji przeciwko Ukrainie, chyba że sytuacja ta zostałaby przekazana Prokuratorowi MTK przez Radę Bezpieczeństwa ONZ" - zaznacza MSZ.

Dla skutecznego ścigania tego rodzaju międzynarodowej zbrodni konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie materiału dowodowego

"W związku z brakiem możliwości działania za pośrednictwem Rady Bezpieczeństwa z uwagi na to, że jej stały członek dysponujący prawem weta jest równocześnie sprawcą agresji, Polska popiera ustanowienie Trybunału w drodze umowy pomiędzy Sekretarzem Generalnym ONZ a Ukrainą na podstawie rekomendacji Zgromadzenia Ogólnego. Nie wykluczamy przy tym poparcia innych sposobów ustanowienia tego Trybunału, jeżeli taki będzie rezultat uzgodnień międzynarodowych" - czytamy w oświadczeniu.

Podkreślono w nim, że dla skutecznego ścigania tego rodzaju międzynarodowej zbrodni konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie materiału dowodowego. Stąd - wskazano - Polska popiera także wszelkie inicjatywy w tym zakresie, w szczególności powołanie Międzynarodowego Centrum ds. Ścigania Zbrodni Agresji.

MSZ zaznaczyło, że ściganie sprawców zbrodni międzynarodowych popełnionych w i przeciwko Ukrainie, w szczególności zbrodni agresji jest niezbędne dla pokazania, że prawo międzynarodowe nie pozwala na bezkarność, a indywidualna odpowiedzialność karna może być ponoszona również przez przywódców państw.

"Polska będzie współpracować z Ukrainą i innymi podobnie myślącymi partnerami w zakresie ustawienia Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie" - zaznaczył resort dyplomacji.