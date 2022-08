MSZ: Polska stanowczo potępia agresję Rosji wymierzoną w ukraińskie instalacje nuklearne

Polska stanowczo potępia agresję Rosji wymierzoną w ukraińskie instalacje nuklearne - oświadczyło w poniedziałek MSZ. Resort podkreślił, że rosyjskie działania są jawnym złamaniem zasad bezpieczeństwa jądrowego i Rosja poiwnna natychmiast zakończyć okupację Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Wojska rosyjskie w piątek dwukrotnie ostrzelały teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Jak powiadomił ukraiński koncern Enerhoatom, doszło do uszkodzenia stacji azotowo-tlenowej, co grozi wyciekiem wodoru i uwolnieniem do atmosfery substancji promieniotwórczych. Jeden z bloków energetycznych jest odłączony od systemu. Koncern przekazał w sobotę, że trwa likwidacja skutków ostrzałów. W sobotę wieczorem Enerhoatom poinformował, że wojska rosyjskie po raz kolejny ostrzelały miasto Enerhodar i teren elektrowni.

"Polska stanowczo potępia agresję Rosji wymierzoną w ukraińskie instalacje nuklearne. Działania te są poważnym i jawnym złamaniem zasad bezpieczeństwa jądrowego. Rosja winna natychmiast zakończyć okupację Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i wycofać sprzęt wojskowy z jej terenu" - oświadczyło na Twitterze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W poniedziałek Enerhoatom zaapelował o zdemilitaryzowanie terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy i o to, by znalazły się tam siły pokojowe. Koncern oskarżył wojska rosyjskie o groźbę zniszczenia elektrowni.

Zdaniem Enerhoatomu świadczą o tym słowa rosyjskiego generała Walerija Wasiljewa, który dowodzi oddziałami okupującymi elektrownię. Miał on oświadczyć, że "albo będzie to ziemia rosyjska, albo wypalona pustynia". Miał też powiedzieć swoim podwładnym, że obiekty elektrowni zostały zaminowane.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował w poniedziałek o wpuszczenie ekspertów międzynarodowych do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Na konferencji prasowej w Tokio Guterres podkreślił, że jakikolwiek atak na elektrownię atomową jest "samobójstwem".