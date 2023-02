MSZ: Polska wyraża głębokie zaniepokojenie poziomem przemocy na Zachodnim Brzegu

Polska wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującym się wysokim poziomem przemocy na Zachodnim Brzegu, skutkującym bardzo wysoką liczbą ofiar w ostatnim roku i ostatnich miesiącach; ze zmartwieniem śledzimy informacje o operacji izraelskich sił bezpieczeństwa - czytamy w oświadczeniu MSZ.

W środę dziennik "Jerusalem Post" poinformował, że dziewięciu Palestyńczyków zginęło, a niemal 100 zostało rannych w środowych starciach z izraelskimi żołnierzami w mieście Nablus na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Do sprawy odniosło się w oświadczeniu opublikowanym w czwartek rano polskie MSZ: "Polska wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującym się wysokim poziomem przemocy na Zachodnim Brzegu, skutkującym bardzo wysoką liczbą ofiar na przestrzeni ostatniego roku i ostatnich miesięcy" - czytamy.

"W tym kontekście ze zmartwieniem śledzimy informacje o dzisiejszej operacji izraelskich sił bezpieczeństwa w Nablusie, w wyniku której zginęło co najmniej 10 osób, 97 zostało rannych, a ponad 200 ucierpiało w wyniku zastosowania gazu łzawiącego" - podkreślono w oświadczeniu.

MSZ, "zgodnie z duchem oświadczenia przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ z 20 lutego 2023 roku", wezwało do "powstrzymania się od wszelkich jednostronnych działań utrudniających dialog oraz do natychmiastowej deeskalacji i do przywrócenia spokoju". "Podkreślamy, że zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym śmiercionośna siła powinna być stosowana w sposób proporcjonalny i tylko w ostateczności, a ludność cywilna zawsze podlega ochronie. Nieproporcjonalne użycie przemocy przez siły bezpieczeństwa, prowadzące do ofiar wśród ludności cywilnej, jest niedopuszczalne" - czytamy.

Według doniesień palestyńskich siły izraelskie otoczyły w Nablusie dom, w którym ukrywali się podejrzani, z zamiarem ich aresztowania. Podejrzani mieli być członkami komórki terrorystycznej, która w październiku zabiła żołnierza Ido Barucha i prowadziła inne działania terrorystyczne. Dwóch innych członków komórki zostało aresztowanych przez izraelskie siły zbrojne w zeszłym tygodniu.

Przedstawiciele Hamasu, palestyńskiej organizacji uważanej za terrorystyczną przez wiele państw, w tym USA i kraje UE, potępili zabicie Palestyńczyków. Stwierdzili, że "okupanci eskalują agresję przeciwko naszemu narodowi, szturmując dziś miasto Nablus i trzymając mieszkańców w oblężeniu", a także że komórki Hamasu w Strefie Gazy "tracą cierpliwość" - napisał "Jerusalem Post".