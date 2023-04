MSZ: Polska wzywa do natychmiastowego zaprzestania starć w Chartumie i innych sudańskich miastach

Polska wzywa do natychmiastowego zaprzestania starć w Chartumie i innych sudańskich miastach; tylko powrót do rozmów może pomóc w uniknięciu dalszego pogarszania sytuacji - wskazuje Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

O natychmiastowe zakończenie działań wojennych zaapelowały też Stany Zjednoczone, Rosja, Egipt, Arabia Saudyjska, ONZ, Unia Europejska i Unia Afrykańska.

W niedzielę na anglojęzycznym profilu MSZ na Twitterze został opublikowany wpis odnoszący się do sytuacji w Sudanie, gdzie trwają starcia między podległą rządowi armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia.

"Polska wzywa do natychmiastowego zaprzestania walk między stronami uczestniczącymi w starciach w Chartumie i innych sudańskich miastach. Tylko powrót do rozmów o demokratycznej transformacji może pomóc w uniknięciu dalszego pogarszania się sytuacji w Sudanie" - podano.

Jak poinformował Centralny Komitet Lekarzy Sudańskich, w trwających od soboty walkach zginęło 56 osób, a 595 zostało rannych.

Armia podlega wojskowemu rządowi Sudanu, na czele którego stoi generał Abdel Fattah Al-Burhan, natomiast Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) - wiceprezydentowi, generałowi Mohammadowi Hamdanowi Dagalo. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych, ale generałowie nie mogą się zgodzić co do terminu, w jakim ma to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w sobotę w walkę zbrojną.