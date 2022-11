MSZ: potępiamy działania władz Białorusi pogwałcające podstawowe prawa człowieka

Stanowczo potępiamy działania władz Białorusi pogwałcające podstawowe prawa człowieka - oświadczyło w środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak zaznaczono, więźniowie polityczni na Białorusi przetrzymywani są w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu.

"1500 więźniów politycznych na Białorusi przetrzymywanych jest w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, w tym Maria Kalesnikawa, skazana na wieloletnie więzienie" - czytamy we wpisie MSZ na Twitterze.

"Stanowczo potępiamy działania władz Białorusi pogwałcające podstawowe prawa człowieka" - podkreślił resort spraw zagranicznych.

Więźniarka polityczna Maryja Kalesnikawa, która z kolonii karnej trafiła do szpitala w Homlu - według nieoficjalnych danych przekazanych w środę - przeszła operację chirurgiczną i wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jej stan nadal jest oceniany jako ciężki. Informacje te podało Centrum Praw Człowieka "Wiasna", powołując się na wiadomości przekazane przez współpracowników Kalesnikawej. Oficjalnych informacji na temat stanu Kalesnikawej - podobnie jak wcześniej - nie ma.

40-letnia Kalesnikawa była pracowniczką sztabu Wiktara Babaryki, którego nie dopuszczono do startu w wyborach w 2020 r., a później skazano na 14 lat więzienia za rzekome malwersacje finansowe. Po aresztowaniu Babaryki w czerwcu 2020 r. Kalesnikawa dołączyła do ekipy kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej, która po wyborach została zmuszona do emigracji.

Kalesnikawa została zatrzymana 7 września 2020 r. Podczas próby wywiezienia za granicę miała zniszczyć swój paszport. Od chwili zatrzymania nie wyszła na wolność. W ubiegłym roku została skazana na 11 lat więzienia za "wezwania do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego, zmowę w celu przejęcia władzy w kraju, utworzenie organizacji ekstremistycznej".