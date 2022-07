MSZ: siódmy pakiet sankcji - Russkij Mir oraz Rossotrudniczestwo (komunikat)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje:

21 lipca 2022 r. Unia Europejska przyjęła kolejną transzę sankcji w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Przed przyjęciem pakietu do prasy przedostawało się sporo szczegółów, jednak jednym z nieujawnionych wcześniej zapisów było objęcie sankcjami indywidualnymi organizacji szerzących rosyjską propagandę. Szczególne znaczenie ma objęcie restrykcjami Fundacji Russkij Mir oraz Rossotrudniczestwa.

UE walczy z ideologią Russkiego Miru

Państwa członkowskie UE przyjęły dzisiaj sankcje indywidualne wobec fundacji Russkij Mir oraz Rossotrudniczestwa, dwóch powołanych przez rosyjski rząd struktur, które aktywnie promują ideologię "Russkiego Miru". Unia Europejska wskazała, że Fundacja Russkij Mir została stworzona przez rząd Federacji Rosyjskiej w celu promowania rosyjskich interesów w przestrzeni postsowieckiej. Według Brukseli odrzuca ona prawo do istnienia Ukrainy jako niepodległego państwa oraz opowiada się za jej zjednoczeniem z Rosją. Z kolei Rossotrudniczestwo określono jako narządzie miękkiej siły i wpływów hybrydowych Kremla, promujące koncept Russkiego Miru. Obie instytucje oskarżono o szerzenie rosyjskiej propagandy i działania skierowane przeciw niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Do zakazania tej doktryny, której Władimir Putin używa dla usprawiedliwienia inwazji na Ukrainę, wezwał w maju Mateusz Morawiecki. W artykule dla brytyjskiego Daily Telegraph polski premier wskazał, że "putinowska ideologia 'Russkiego Miru' jest odpowiednikiem XX-wiecznego komunizmu i nazizmu. Jest to ideologia, za pomocą której Rosja uzasadnia wydumane prawa i przywileje dla swojego kraju. Jest ona również podstawą opowieści o 'szczególnej misji historycznej' narodu rosyjskiego. W imię tej ideologii Mariupol i dziesiątki ukraińskich miast zrównano z ziemią, ponieważ wysłała ona rosyjskich żołnierzy na wojnę, przekonywała ich o ich wyższości i zachęcała do popełniania nieludzkich zbrodni wojennych - mordowania, gwałcenia i torturowania niewinnych cywilów. Wiemy też, że ta ideologia prowadzi do przymusowego przesiedlania Ukraińców w głąb terytorium Rosji".

W dalszej części artykułu Prezes Rady Ministrów argumentował, że "nie możemy mieć żadnych złudzeń. To nie jest szaleństwo, ale przemyślana strategia, która już otworzyła bramy do ludobójstwa. "Russkij Mir" to rak, który trawi nie tylko większość rosyjskiego społeczeństwa, ale stanowi śmiertelne zagrożenie dla całej Europy. Dlatego nie wystarczy wspierać Ukrainę w jej militarnej walce z Rosją. Musimy całkowicie wykorzenić tę nową, potworną ideologię".

