MSZ: Strona polska deklaruje gotowość do ewentualnych kolejnych działań ws. pomocy Saakaszwilemu

Strona polska niezmiennie liczy na kontynuację współpracy z gruzińskimi partnerami i deklaruje gotowość do ewentualnych kolejnych działań, mających na celu pomoc im oraz byłemu prezydentowi Gruzji Micheilowi Saakaszwilemu - podkreśla MSZ.

MSZ przekazało, że w poniedziałek chargé d'affairs ambasady RP w Tbilisi został wezwany do MSZ Gruzji "w związku z incydentem dotyczącym polskich lekarzy, którzy odwiedzili przebywającego w szpitalu byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego".

"Strona polska wyraża zadowolenie i docenia decyzje Rządu Gruzji dot. możliwości przebadania byłego Prezydenta oraz podkreśla pełne zaangażowanie lekarzy gruzińskich w proces jego leczenia" - podkreśliło w komunikacie polskie MSZ.

Resort dyplomacji przypomniał, że w trakcie wizyty polskich lekarzy u Micheila Saakaszwilego w klinice Vivamedi w Tbilisi, której celem była pomoc byłemu prezydentowi Gruzji, "doszło do niezamierzonego, pozbawionego intencji niezgodnych z wypracowaną umową, incydentu, który został natychmiast wyjaśniony na miejscu oraz w trakcie spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych Gruzji".

"W tym kontekście decyzja Specjalnej Służby Penitencjarnej podlegającej Ministerstwu Sprawiedliwości Gruzji dotycząca upublicznienia nagrania z przeszukania polskiego lekarza oraz szereg emocjonalnych wypowiedzi przedstawicieli gruzińskich organów państwowych przeczą zasadom dobrej współpracy" - stwierdziło MSZ.

"Strona polska podkreśla, że ani incydent, ani ujawnienie go przez władze gruzińskie nie będą miały wpływu na ocenę stanu zdrowia, działań gruzińskich lekarzy, a także na proces analizy wyników badań" - czytamy w oświadczeniu MSZ.

Wskazano w nim także, że "strona polska niezmiennie liczy na kontynuację współpracy z gruzińskimi partnerami i deklaruje gotowość do ewentualnych kolejnych działań, mających na celu pomoc naszym gruzińskim partnerom i byłemu prezydentowi Gruzji, Micheilowi Saakaszwilemu".

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013, odbywa wyrok sześciu lat więzienia za nadużywanie władzy, który on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie. Do więzienia trafił w październiku 2021 r., po czym prowadził kilka strajków głodowych. Pod koniec 2021 r. został zabrany do szpitala. W ocenie gruzińskich i zachodnich obrońców praw człowieka stan zdrowia Saakaszwilego jest na tyle poważny, że zagraża jego życiu.

Premier RP Mateusz Morawiecki informował w ubiegłym tygodniu, że grupa polskich lekarzy rozpoczęła badania byłego prezydenta Gruzji. Saakaszwili zamieścił wpis na Twitterze, w którym podziękował premierowi Morawieckiemu za przysłanie "bardzo profesjonalnego zespołu lekarskiego".