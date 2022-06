MSZ: w Madrycie minister Rau zapewnił, że Polska robi co możliwe, by wspomóc najbardziej dotkniętych kryzysem żywnościowym

Podczas spotkania poświęconego konsekwencjom agresji Rosji na Ukrainę, które odbyło się w ramach szczytu NATO, minister Zbigniew Rau wyraził szczególne zaniepokojenie kryzysem żywnościowym i zapewnił, że Polska robi wszystko, co możliwe, by wspomóc najbardziej potrzebujących - poinformowało MSZ.

Szef dyplomacji towarzyszył od wtorku prezydentowi Andrzejowi Dudzie w zakończonym w czwartek spotkaniu szefów państw i rządów NATO w Madrycie.

W ramach madryckiego szczytu ministrowie spraw zagranicznych państw NATO spotkali się ze swoimi odpowiednikami z Jordanii i Mauretanii by omówić wspólne kroki w celu przeciwdziałania globalnym konsekwencjom agresji Rosji na Ukrainie.

"Minister Rau wyraził szczególne zaniepokojenie kryzysem żywnościowym, który dotyka przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnił, że +Polska robi wszystko, co możliwe, aby przeciwdziałać konsekwencjom agresji Rosji przeciw Ukrainie i wspomóc najbardziej potrzebujących+. Przedstawił kroki podejmowane przez Polskę m. in. w celu transportu produktów rolnych z Ukrainy" - poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Jasina zaznaczył, że Rau wziął również udział w obradach szefów państw i rządów NATO, w tym w sesji, w której wypowiadał się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Szef MSZ towarzyszył również prezydentowi Dudzie w trakcie spotkania dwustronnego z prezydentem Korei Południowej Jun Suk-Jeolem.

"Kluczowym tematem szczytu w Madrycie była agresja Rosji przeciw Ukrainie i jej konsekwencje dla wspólnoty euroatlantyckiej. Sojusznicy omówili bieżące wsparcie dla Kijowa, wpływ radykalnie zmienionej sytuacji bezpieczeństwa w Europie na Sojusz Północnoatlantycki i długoterminową adaptację NATO do aktualnych zagrożeń i wyzwań" - czytamy w komunikacie. Jasina przypomniał również, że na szczycie przyjęta została nowa Koncepcja Strategiczna NATO, określające działania i rozwój Sojuszu w perspektywie najbliższych lat.

"Wskazuje ona Rosję jako najpoważniejsze i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników i potwierdza, że kolektywna obrona przeciw wszystkim zagrożeniom stanowi główny cel i odpowiedzialność Sojuszu. Uzgodniono ponadto dalsze działania w celu adaptacji wojskowej Sojuszu oraz wzmocnienia obecności sił sojuszniczych na wschodniej flance NATO, w tym w Polsce" - poinformował w komunikacie Jasina.

Odnosząc się do decyzji o zaproszeniu Finlandii i Szwecji do Sojuszu w komunikacie MSZ oceniono, że "był to historyczny krok, który poszerzy strefę bezpieczeństwa i współpracy w Europie, wzmacniając wspólnotę transatlantycką w obliczu zagrożenia ze strony Rosji".

Podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie przywódcy NATO przyjęli nową koncepcję strategiczną, w której uznali, że Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. NATO zdecydowało także o wzmocnieniu wschodniej flanki oraz o zaproszeniu Finlandii i Szwecji do członkostwa. Prezydent USA Joe Biden oświadczył w Madrycie, że w Polsce powstanie stałe dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA.

MSZ przypomniało, że kolejny szczyt NATO odbędzie się w 2023 roku w Wilnie.