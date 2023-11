MSZ: Wciąż oczekujemy na umożliwienie ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy

Ze względu na decyzje państw trzecich wciąż oczekujemy na umożliwienie ewakuacji Polaków z terenów objętych działaniami wojennymi; robimy co w naszej mocy, by zapewnić im bezpieczeństwo - przekazał w piątek resort dyplomacji. Zapewnił, że podejmuje wszelkie wysiłki, by umożliwić im opuszczenie Strefy Gazy.

"MSZ podejmuje wszelkie wysiłki, by umożliwić polskim obywatelom opuszczenie Strefy Gazy" - zapewnił resort dyplomacji w komunikacie zamieszczonym w piątek w mediach społecznościowych.

"Ze względu na decyzje państw trzecich wciąż oczekujemy na umożliwienie ewakuacji Polaków z terenów objętych działaniami wojennymi. Robimy co w naszej mocy, by zapewnić im bezpieczeństwo" - podkreślił MSZ.

Polski resort dyplomacji kilkukrotnie podawał, że domaga się, aby polskim obywatelom umożliwiono bezpieczną ewakuację ze Strefy Gazy. W piątek MSZ podało, że według wiedzy polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w Strefie Gazy około 30 obywateli polskich. Jak wskazał wówczas resort, ewakuacja polskich obywateli nie została dotąd przeprowadzona wyłącznie z przyczyn leżących po stronie innych państw i podmiotów.

W czwartek w Berlinie szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau przypomniał, że rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Egiptu Samehem Shoukrym, aby nalegać na dalsze wsparcie i umożliwienie jak najszybszej ewakuacji. Zaznaczył, że "problem polega na tym, że tych wszystkich cudzoziemców w Strefie Gazy jest obecnie 8 tysięcy". "Z informacji, które uzyskałem od ministra spraw zagranicznych Egiptu wynika, że nie należy się spodziewać większej przepustowości dziennej (...) niż koło 400 osób dziennie. Wynika to z tego, że najprawdopodobniej z tego, że służby izraelskie są bardzo skrupulatne w sprawdzaniu różnych koneksji tych cudzoziemców" - dodał.

W piątek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zapewniał w Polsat News, że polscy dyplomaci są cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami w Strefie Gazy. "Kontakt przede wszystkim utrzymuje nasza placówka w Ramallah, także nasza placówka w Kairze jest w to zaangażowana" - powiedział. Zaznaczył, że "trwa bardzo intensywna współpraca dyplomatyczna ze stroną egipską i z Izraelem".