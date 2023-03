MSZ: wstępne porozumienie z Izraelem w sprawie wizyt grup młodzieży

Osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie umowy między rządami Polski i Izraela o współpracy w zakresie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży - poinformował w czwartek na twitterze resort spraw zagranicznych.

"W dniu 16 marca 2023 r. w Warszawie odbyły się negocjacje umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży. Osiągnięto wstępne porozumienie w tej sprawie" - poinformowało w czwartek na Twitterze MSZ.

Na początku marca MSZ informowało, że w trakcie rozmów prowadzonych kanałami dyplomatycznymi nastąpiło zbliżenie stanowisk dające nadzieję na to, że w najbliższym czasie między Polską a Izraelem będzie mogła zostać podpisana kompleksowa umowa regulująca podróże zorganizowanych grup izraelskiej młodzieży do Polski.

Jak podkreśliło wówczas MSZ, Polska niezmiennie podtrzymuje gotowość do przyjęcia i goszczenia w naszym kraju obywateli Izraela, zarówno podróżujących indywidualnie jak i w ramach zorganizowanych grup, w oparciu o istniejące między naszymi krajami porozumienia dotyczące m.in. ruchu bezwizowego. "Opowiadamy się za promowaniem kontaktów międzyludzkich pomiędzy Polakami i Izraelczykami, zwłaszcza w odniesieniu do młodego pokolenia, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zrozumienia między naszymi narodami" - zaznaczono w komunikacie.

W połowie czerwca 2022 roku ministerstwo edukacji Izraela poinformowało o odwołaniu wyjazdów edukacyjnych do Polski dla uczniów szkół średnich. Ministerstwo uzasadniło swoją decyzję tym, że pojawiły się problemy, które uniemożliwiły właściwe i bezpieczne informowanie uczniów podczas podróży. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał wówczas, że powrót do dotychczasowych zasad, m.in. wycieczek młodzieży żydowskiej z udziałem uzbrojonych służb izraelskich, nie jest możliwy.

Młodzież izraelska tradycyjnie przyjeżdżała do Polski latem, by zwiedzić byłe niemieckie nazistowskie obozy w celu zdobycia wiedzy o Holokauście i uczczenia pamięci pomordowanych. Wyjazd ten od dawna uważany jest za kamień milowy w izraelskiej edukacji, a przed wybuchem pandemii co roku brało w nim udział ok. 40 tys. izraelskich uczniów.

Ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne, odnosząc się do odwołania wycieczek uczniów z Izraela do Polski, w połowie czerwca zeszłego roku mówił, że trwają "prace nad osiągnięciem wspólnego, dobrego, akceptowalnego celu". "Myślę, że wkrótce ten kryzys rozwiążemy" - podkreślił.