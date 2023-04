MSZ: z wielkim niepokojem przyjęliśmy informację o hospitalizacji Wiktara Babaryki

Z wielkim niepokojem przyjęliśmy informację o hospitalizacji pretendenta do udziału w wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 r. Wiktara Babaryki, obecnie więźnia politycznego; odpowiedzialność za życie i zdrowie niewinnie osadzonych spoczywa na władzach w Mińsku - oświadczyło polskie MSZ.

Wiktar Babaryka, skazany na karę więzienia były pretendent do udziału w wyborach prezydenckich na Białorusi, trafił do szpitala - powiadomiły w czwartek media niezależne, powołując się na współpracowników polityka. Opozycjonista odbywa karę 14 lat pozbawienia wolności za "machinacje finansowe". W sieciach społecznościowych pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że Babaryka został przewieziony z kolonii karnej w Nowopołocku, gdzie odbywa wyrok, do szpitala. Według tych informacji dysydent miał mieć "ślady pobicia".

Polskie MSZ w opublikowany w czwartek wieczorem komunikacie wyraziło zaniepokojenie doniesieniami nt. sytuacji Babaryki.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych z wielkim niepokojem przyjęło informację o hospitalizacji Wiktora Babaryki, niedoszłego kandydata na prezydenta w wyborach prezydenckich w 2020 roku, obecnie więźnia politycznego odbywającego karę 14 lat pozbawienia wolności" - głosi stanowisko MSZ.

Jak podkreślono, "jest to kolejny w ostatnim czasie sygnał świadczący o bardzo złym traktowaniu więźniów sumienia, których liczba na Białorusi - tylko według oficjalnych szacunków - sięga już niemal 1500 osób".

MSZ alarmuje również, że od miesięcy nie ma kontaktu z wieloma uwięzionymi przedstawicielami białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego.

"Odpowiedzialność za życie i zdrowie niewinnie osadzonych spoczywa całkowicie na władzach w Mińsku. Oczekujemy bezzwłocznego umożliwienia regularnego kontaktu rodzinom z ich bliskimi przebywającymi w więzieniach, a także przestrzegania ich podstawowych praw. Apelujemy o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, w tym przedstawiciela polskiej mniejszości, Andrzeja Poczobuta" - oświadczył resort dyplomacji.

W czwartek współpracownicy opozycjonisty z jego sztabu potwierdzili w komunikatorze Telegram, że Babaryka przebywa w szpitalu. Portal Zierkało poinformował za anonimowymi źródłami, że mężczyzna trafił na oddział chirurgiczny.

6 lipca 2021 roku białoruski Sąd Najwyższy skazał Babarykę na 14 lat więzienia za rzekome przyjęcie łapówki i malwersacje finansowe. Zarzucano mu również stworzenie "grupy przestępczej" złożonej z menedżerów Biełhazprambanku, którego był prezesem. Babaryka nie przyznał się do winy. Jest uznawany za więźnia politycznego.