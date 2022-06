MSZ: zakończyła się Narada Ambasadorów RP

Wyzwania wynikające z ataku Rosji na Ukrainę oraz pandemii COVID-19, konsekwencje dla ładu międzynarodowego oraz wnioski jakie polska dyplomacja musi wyciągnąć z tych kryzysów były głównymi tematami zakończonej w piątek corocznej Narady Ambasadorów RP - poinformowało MSZ.

Jak przekazano w piątkowym komunikacie MSZ narada, która trwała od 20 do 24 czerwca, zgromadziła ponad stu uczestników - ambasadorów, chargés d'affaires i stałych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych.

"Gościem honorowym tegorocznej edycji był minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkēvičs, który przyjął zaproszenie ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua do podzielenia się z polskimi ambasadorami łotewskim spojrzeniem na kluczowe aspekty sytuacji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wojny na Ukrainie" - przekazał rzecznik prasowy resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina.

Jak dodał podczas spotkań w ramach obrad plenarnych podjęte zostały tematy z agendy politycznej w takich obszarach jak bezpieczeństwo, Unia Europejska, polityka informacyjna, współpraca gospodarcza, humanitarna i rozwojowa, wyzwania konsularne oraz dyplomacja publiczna i polonijna. "Ponadto, omawiano sprawy dotyczące dalszego rozwoju i profesjonalizacji polskiej służby zagranicznej. Uczestnicy narady podzielili się doświadczeniami funkcjonowania w poszczególnych krajach i organizacjach międzynarodowych, a także omówili kwestie mające kluczowe znaczenie dla polskiej racji stanu" - zaznaczył rzecznik.

"W dyskusjach panelowych udział wzięli przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Podczas paneli, uczestnicy zaprezentowali doświadczenie, przykłady i opinie istotne dla polskiej dyplomacji w najbliższych miesiącach. Niezwykle istotnym punktem obrad Narady Ambasadorów RP była współpraca i synergia pomiędzy wymiarem dyplomatycznym a militarnym w realizacji celów polskiej polityki zagranicznej" - przekazano.

Jak przypomniał MSZ podczas tygodniowej narady jej uczestnicy złożyli wizyty u prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego oraz u premiera Mateusza Morawieckiego. "Przedmiotem rozmów były takie kwestie jak rola polskiej dyplomacji, priorytety polskiej polityki zagranicznej oraz aktualne wyzwania wynikające z bieżącej sytuacji międzynarodowej" - wskazał rzecznik resortu.

"Dla podkreślenia znaczenia polskiego wsparcia dla naszych ukraińskich przyjaciół, w przedostatnim dniu narady odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie, uroczysty koncert solidarności polsko-ukraińskiej w wykonaniu artystów Polskiej Opery Królewskiej" - przypomniano.

Narada Ambasadorów RP to cykliczne spotkanie organizowane na ogół latem, na które zapraszani są ambasadorzy, kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych, a także kandydaci na ambasadorów. Jest to okazja do podsumowania tego, co wydarzyło się w polityce zagranicznej w ostatnich miesiącach oraz omówienia planów na przyszłość.

Szef MSZ Zbigniew Rau otwierając tegoroczną naradę podkreślał, że "sprzeciw wobec wszelkiej postaci imperializmu, legalizm rozumiany jako poszanowanie prawa międzynarodowego oraz demokratyczny charakter stosunków międzynarodowych - przekonanie, które dzielimy ze wszystkimi narodami poczuwającymi się do dziedzictwa I Rzeczpospolitej, a zawarte w wezwaniach: wolni z wolnymi, równi z równymi oraz nic o nas bez nas" to trzy imperatywy polskiej polityki zagranicznej.